HABER

Mardin'de "Göçebe Tuvaller" sergisi açıldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 08.09.2018 12:26 | Son Güncelleme

Farklı illerden 25 ressamın "göç" konusunu işlediği eserler, 21 Eylül'e kadar Mardin Müzesi'nde görülebilecek

MARDİN (AA) - Mardin'de 25 sanatçının bir araya gelerek açtığı, "Göçebe Tuvaller" resim sergisi, sanatseverlerle buluştu.

Farklı illerden 25 ressamın "göç" konusunu işlediği 30 eserden oluşan sergi, Mardin Müzesi Sanat Galerisinde açıldı.

12 sanatçının katıldığı serginin açılışında konuşan Mardin Müze Müdürü Nihat Erdoğan, yeni bir sergiye ev sahipliği yapmanın mutluluğunu yaşadıklarını belirterek, serginin 21 Eylül'e kadar açık kalacağını söyledi.

Bu coğrafyada sanat sergilerine çok ihtiyaç duyulduğunu, sanatla bölgedeki olumsuzlukların sona ereceğine inandıklarını dile getiren Erdoğan, "Sanatla uğraşan, sanatla büyüyen ve farklılıklara saygılı, demokrasi bilinciyle yetişmiş bir nesil ile bu coğrafyada barışı mümkün kılabiliriz. Onun için de müzeler aslında kentlerin hafıza merkezi. Bu belleğin farkında olan bir toplum geçmişe bakıp, bugünün sorunlarını çözebilir." diye konuştu.

Sanatçılar adına konuşan ressam Muhip Süeltürk, Mardin'de bulunmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirerek, bu sayede güzel bir eser bırakmayı amaçladıklarını belirtti.

Ankara'dan gelen sanatçı Filiz Kökay ise çok sayıda medeniyeti bünyesinde barındıran evrensel şehir Mardin'de eserlerinin sergilenmesinden mutluluk duyduklarını ifade etti.

PARTNERBu video sosyal medyayı sallıyorBu video sosyal medyayı sallıyor
Bulduğu cep telefonu için teşekkür beklerken, ifadeye çağrıldıBulduğu cep telefonu için teşekkür beklerken, ifadeye çağrıldı
İklim değişikliği ile mücadelede‘karbon vergisi’ gelebilirİklim değişikliği ile mücadelede‘karbon vergisi’ gelebilir
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
göçebe tuvaller mardin sergi

En Çok Okunan Haberler

Yolcu otobüsü şarampole devrildi: Çok sayıda ölü ve yaralı var

Yolcu otobüsü şarampole devrildi: Çok sayıda ölü ve yaralı var

Muğla'nın Yatağan ilçesinde şoke eden olay! Genç kadının cinsel organından 'uyuşturucu' çıktı

Muğla'nın Yatağan ilçesinde şoke eden olay! Genç kadının cinsel organından 'uyuşturucu' çıktı

Türkiye - Rusya maçına, sahaya atılan konfetiler damga vurdu

Türkiye - Rusya maçına, sahaya atılan konfetiler damga vurdu

Şahin Tepesi uyarlamasında Hande Erçel mi Afra Saraçoğlu mu başrolü kapacak?

Şahin Tepesi uyarlamasında Hande Erçel mi Afra Saraçoğlu mu başrolü kapacak?

Russia Today televizyonu, CNN'in Erdoğan hatasıyla dalga geçti

Russia Today televizyonu, CNN'in Erdoğan hatasıyla dalga geçti

Şehitler anıtı önündeki 'Erik Dalı' rezaleti istifa getirdi

Şehitler anıtı önündeki 'Erik Dalı' rezaleti istifa getirdi

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Çanakkale'de mide bulandıran olay!

Çanakkale'de mide bulandıran olay!

Hamaney'den dikkat çeken Erdoğan açıklaması!

Hamaney'den dikkat çeken Erdoğan açıklaması!

"Tahran’da Astana süreci yara aldı! Kriz kapıda!”

"Tahran’da Astana süreci yara aldı! Kriz kapıda!”

Haliç'te korkutan manzara! İBB'den açıklama geldi

Haliç'te korkutan manzara! İBB'den açıklama geldi

Gündemi sarsacak iddia! 'Doğruysa Türkiye’nin başı dışarıda ciddi bir şekilde dertte demektir'

Gündemi sarsacak iddia! 'Doğruysa Türkiye’nin başı dışarıda ciddi bir şekilde dertte demektir'

Tramvay yolunda feci kaza! Yaralılar var

Tramvay yolunda feci kaza! Yaralılar var

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.