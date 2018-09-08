MARDİN (AA) - Mardin'de 25 sanatçının bir araya gelerek açtığı, "Göçebe Tuvaller" resim sergisi, sanatseverlerle buluştu.

Farklı illerden 25 ressamın "göç" konusunu işlediği 30 eserden oluşan sergi, Mardin Müzesi Sanat Galerisinde açıldı.

12 sanatçının katıldığı serginin açılışında konuşan Mardin Müze Müdürü Nihat Erdoğan, yeni bir sergiye ev sahipliği yapmanın mutluluğunu yaşadıklarını belirterek, serginin 21 Eylül'e kadar açık kalacağını söyledi.

Bu coğrafyada sanat sergilerine çok ihtiyaç duyulduğunu, sanatla bölgedeki olumsuzlukların sona ereceğine inandıklarını dile getiren Erdoğan, "Sanatla uğraşan, sanatla büyüyen ve farklılıklara saygılı, demokrasi bilinciyle yetişmiş bir nesil ile bu coğrafyada barışı mümkün kılabiliriz. Onun için de müzeler aslında kentlerin hafıza merkezi. Bu belleğin farkında olan bir toplum geçmişe bakıp, bugünün sorunlarını çözebilir." diye konuştu.

Sanatçılar adına konuşan ressam Muhip Süeltürk, Mardin'de bulunmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirerek, bu sayede güzel bir eser bırakmayı amaçladıklarını belirtti.

Ankara'dan gelen sanatçı Filiz Kökay ise çok sayıda medeniyeti bünyesinde barındıran evrensel şehir Mardin'de eserlerinin sergilenmesinden mutluluk duyduklarını ifade etti.

