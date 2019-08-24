HABER

Mardin’de gökyüzünü paylaşamadılar

GÜNCEL HABERLERİ  | 24.08.2019 10:09 | Son Güncelleme

Mardin’de uçurtma ve güvercinleri ile semaları şenlendiren iki grup gökyüzünü paylaşamadı.

Mardin’de uçurtma ve güvercinleri ile semaları şenlendiren iki grup gökyüzünü paylaşamadı. Gün boyu havanın serinlemesini ve rüzgarı bekleyen güvercin sahipleri yeni nesil uçurtmaların güvercinleri kaçırdığı için uçurtma sahipleri ile tartıştı. Çözümü telefon ile haberleşmede bulan gökyüzünü kullanan güvercin ve uçurtma sahipleri hobilerini gökyüzüne bırakmadan önce telefonla haberleşerek Mardin semalarını kullanmaya başladı.
Mardin’in simgesi olan uçurtma ve güvercinler hava trafiğine neden oldu. Aşırı sıcaklar nedeniyle sabahın erken saatlerinde ve akşamüstü güvercin ve uçurtmalarını havalandıran vatandaşlar havada uçurtmaların güvercinleri kaçırdığı için karşı karşıya geldi. Mardin’in simgesi güvercinleri gökyüzünde takla ve kanat atışlarını izlemek isteyen güvercin sahipleri yeni nesil büyük uçurtmalar yüzünden birbirinden değerli güvercinlerin kaçtığını ve havada performans sergileyemediğini kaydetti. 5 yaşından beri uçurtma sevdalısı olan ve uçurtmaları ile uluslararası birçok festivalde Mardin’i tanıtan Zahit Mungan çözümü telefonla haberleşmede bulduğunu söyledi.

“Güvercin sevgisi genlerimizde var”
Havada yaşanan bu trafikle ilgili İhlas Haber Ajansı (İHA) muhabirine konuşan Mardin Güvercin Severler Derneği Başkanı Nihat Toparlı, bunun tatlı bir didişme olduğunu söyledi. Toparlı, "Tatlı bir kavga. Bizim merakımız hastalığımız güvercin. Önceden normal uçurtmalar vardı, güvercinlerimiz korkmuyorlardı. Yeni nesil uçurtmalar havalanınca bizim güvercinlerimiz kaçıyor güvercinlerimizden istediğimiz performansı alamıyoruz. Artık özellikle Zahit beyle telefonla haberleşiyoruz. O uçurmasını uçurunca biz güvercinlerimizi çıkarmıyoruz biz de güvercinlerimizi çıkarınca o uçurmuyor. Babadan atadan kalma bir sevgi. Genlerimizde var. Tam hava serinledi mi uçurtma engelliyor. Mardin’de her 3 evin birinde güvercin besliyorlar. Mardin’de binlerce güvercin var” dedi.

“Mardin’de artık hava trafiği var”
Uçurtma ustası ve sevdalısı Zahit Mungan kendi özel tasarım Mardin simgesi uçurtmalarını gökyüzüne bırakırken iletişimle sorunu çözdüklerini ifade etti. Mungan, "Mardin’de hava şartları çok sıcak olduğu için havanın serinlemesini bekliyoruz. Artık kentimizde hava trafiği var. Rüzgar güneyden esince hem uçurtmalar hem güvercinler güzel uçuyor. Birbirimizle randevulaşıyoruz. Güvercin uçururken ben uçurmuyorum. İletişim halinde hem güvercinleri hem uçurtmaları Mardin semalarında uçuruyoruz” diye konuştu.

Mardin’de gökyüzünü paylaşamadılar

Mardin’de gökyüzünü paylaşamadılar

Mardin’de gökyüzünü paylaşamadılar

Mardin’de gökyüzünü paylaşamadılar

Mardin’de gökyüzünü paylaşamadılar

Mardin’de gökyüzünü paylaşamadılar

Mardin’de gökyüzünü paylaşamadılar

Mardin’de gökyüzünü paylaşamadılar

Mardin’de gökyüzünü paylaşamadılar

Mardin’de gökyüzünü paylaşamadılar

Mardin’de gökyüzünü paylaşamadılar

Mardin’de gökyüzünü paylaşamadılar

Mardin’de gökyüzünü paylaşamadılar
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Arka Sokaklar yeni sezondan çarpıcı fragman!

Arka Sokaklar yeni sezondan çarpıcı fragman!

Trump'tan işleri kızıştıracak hamle! Tarih vererek duyurdu!

Trump'tan işleri kızıştıracak hamle! Tarih vererek duyurdu!

Kritik görüşmenin ardından ABD açıkladı! Tek tek yıkıyorlar!

Kritik görüşmenin ardından ABD açıkladı! Tek tek yıkıyorlar!

Yusuf Yazıcı'nın yanına dünyaca ünlü yıldız

Yusuf Yazıcı'nın yanına dünyaca ünlü yıldız

Her yerde aranıyordu! Acı haber geldi

Her yerde aranıyordu! Acı haber geldi

Ahmet Davutoğlu'na şok protesto: Buraya gelemez

Ahmet Davutoğlu'na şok protesto: Buraya gelemez

İlginizi Çekebilir

%50 ye ek %20 indirim fırsatı Atasun'da!

%50 ye ek %20 indirim fırsatı Atasun'da!

Şırnak'tan kahreden haber! Şehit sayısı yükseldi

Şırnak'tan kahreden haber! Şehit sayısı yükseldi

Son dakika tatil fırsatları erken rezervasyon fiyatları ile Tatilbudur'da!

Son dakika tatil fırsatları erken rezervasyon fiyatları ile Tatilbudur'da!

Ankara'da korkutan deprem!

Ankara'da korkutan deprem!

Meteoroloji'den art arda uyarılar! Birçok il listede: Saat verildi

Meteoroloji'den art arda uyarılar! Birçok il listede: Saat verildi

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
İstanbul'da minibüs tramvay yoluna girdi! Seferler durdu

İstanbul'da bu sabah! Seferler durdu

İzmir'de belediye başkanının makam odasında dinleme cihazı bulunmasıyla ilgili flaş gelişme

Belediye başkanının odasında dinleme cihazı bulunmuştu!

Son dakika! Pençe-3 harekatı başladı

Pençe-3 harekatı başladı! Bakanlık duyurdu

Market önünde dehşet! Cinayet anı kamerada

Market önünde dehşet! Cinayet anı kamerada

Karısını ayaklarından vurdu, parkta yakalandı!

Karısını ayaklarından vurdu, parkta yakalandı!

FETÖ'nün mahrem askeri yapılanmasına yönelik operasyon

FETÖ'nün mahrem askeri yapılanmasına yönelik operasyon

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.