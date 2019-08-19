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Mardin’de gösteri ve yürüyüşlere 30 günlük yasak

YAŞAM HABERLERİ  | 19.08.2019 20:03 | Son Güncelleme

Mardin Valiliği, toplantı, gösteri yürüyüşü, basın açıklaması, miting, stant açma ve çadır kurma gibi çeşitli etkinliklerin 30 gün süreyle yasakladığını açıkladı.Mardin Valiliği tarafından yapılan yazılı açıklamada, son dönemlerde yaşanan terör olayları nedeniyle yasaklama kararının alındığı belirtilerek, şöyle denildi:"Son yıllarda teröre karşı yürütülen kararlı mücadele sonucunda tükenme noktasına gelen PKK/KCK terör örgütü ve uzantıları; bazı belediye başkanları aracılığıyla belediyelerin imkânlarını illegal amaçlar için kullanmışlardır.

Mardin Valiliği, toplantı, gösteri yürüyüşü, basın açıklaması, miting, stant açma ve çadır kurma gibi çeşitli etkinliklerin 30 gün süreyle yasakladığını açıkladı.
Mardin Valiliği tarafından yapılan yazılı açıklamada, son dönemlerde yaşanan terör olayları nedeniyle yasaklama kararının alındığı belirtilerek, şöyle denildi:
"Son yıllarda teröre karşı yürütülen kararlı mücadele sonucunda tükenme noktasına gelen PKK/KCK terör örgütü ve uzantıları; bazı belediye başkanları aracılığıyla belediyelerin imkânlarını illegal amaçlar için kullanmışlardır. Anayasa ve kanunlarda görev ve sorumlulukları tanımlanan, devletin bütünsel organizasyonunun bir parçası ve temel görevi vatandaşların mahalli ve müşterek nitelikli ihtiyaçlarını karşılamak olan bazı belediyeleri terör faaliyetlerinin desteklenmesi için militan kaynağı, mali kaynak ve araç-gerecin temin edildiği lojistik merkezlere dönüştürmeye çalışmışlardır. Hatta bu belediyeleri ülkemizin diğer bölgelerinden ayrı bir yönetim modelinin parçası haline getirmeye çalışarak Anayasamızın 3. maddesinde açıkça tanımlanan, ülkemizin devleti ve milletiyle bölünmez bütünlüğüne kasteden bir araç olarak kullanmışlardır. Belediye başkanı görevlendirmeleriyle belediyelerin sağladığı imkânları kaybeden bölücü terör örgütü ve onun güdümündeki siyasal uzantıları, militan bulma, maddi kaynak temin etme ve kendi tabanını yönlendirmedeki sıkıntıları çözmek adına 31 Mart 2019 Mahalli İdareler Genel Seçimlerini kendileri açısından bir fırsat olarak görmüştür. Terör örgütü, seçildikleri zaman kolay yönetebilecekleri, kendi güdüm ve yönlendirmesinde olacak kişilerin aday gösterilmesi için büyük çaba sarfetmiş, bu kişileri bazı belediyelerde bilerek ve isteyerek aday göstermiştir. Bu durumun adli ve idari soruşturmalar ile tespit edilmesi sonucu; İçişleri Bakanlığınca terör örgütleri ile iltisak-irtibatı olan, terör örgütlerine destek verdikleri yönünde tespit ve deliller bulunan belediye başkanları Anayasanın 127 nci maddesi ve 5393 sayılı Belediye Kanununun 47 nci maddesine istinaden görevden uzaklaştırılmış, yerlerine Belediye Kanununun 45 inci maddesi uyarınca belediye başkan vekilleri görevlendirilmiştir. PKK/KCK terör örgütüne müzahir çeşitli basın yayın organları/sosyal medya paylaşımlarından edinilen bilgiler doğrultusunda, Mardin Diyarbakır ve Van illerine Belediye Başkan vekili görevlendirilmesine tepki göstermek

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