HABER

Mardin'de gözaltına alınan HDP İl Eş Başkanı Sincar tutuklandı, 13 kişi serbest

YAŞAM HABERLERİ  | 19.02.2019 11:35 | Son Güncelleme

MARDİN'de, terör örgütü PKK/KCK propagandası yapıldığı ve 'PKK/KCK gençlik yapılanması'nın sözde marşının okunduğu iddiasıyla cumhuriyet başsavcılığınca başlatılan soruşturmada gözaltına alınan HDP İl Eş Başkanı Ali Sincar, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Mardin'de gözaltına alınan HDP İl Eş Başkanı Sincar tutuklandı, 13 kişi serbest

Nezir GÜNEŞ/MARDİN, (DHA) - MARDİN'de, terör örgütü PKK/KCK propagandası yapıldığı ve 'PKK/KCK gençlik yapılanması'nın sözde marşının okunduğu iddiasıyla cumhuriyet başsavcılığınca başlatılan soruşturmada gözaltına alınan HDP İl Eş Başkanı Ali Sincar, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Soruşturma kapsamında gözaltına alınan diğer 13 kişi ise adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı.
HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan'ın katılımıyla, 30 Ocak'ta, Mardin Büyükşehir Belediyesi ve ilçe belediyelerinin 31 Mart yerel seçimi için adaylarının tanıtımı amacıyla toplantı düzenlendi. Toplantıda terör örgütü PKK/KCK'nın 'gençlik yapılanması'nın sözde marşının okunduğu, ölen teröristler için saygı duruşunda bulunulduğu ve PKK/KCK propagandası yapıldığı iddiasıyla Mardin Cumhuriyet Başsavcılığı'nca soruşturma başlatıldı. Soruşturma kapsamında, aralarında HDP il eş başkanları Ali Sincar ve Eylem Amak'ın da bulunduğu 14 kişi, 7 Şubat'ta gözaltına alındı. İl Emniyet Müdürlüğü'nde ifade işlemleri tamamlanan şüpheliler, dün akşam saatlerinde, adliyeye sevk edildi. HDP İl Eş Başkanı Ali Sincar, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. HDP İl Eş Başkanı Eylem Amak ile diğer 12 kişi ise savcılık sorgusunun ardından adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı.

FOTOĞRAFLI

Bu da Çin'in 'Komünist' cep telefonu uygulaması!Bu da Çin'in 'Komünist' cep telefonu uygulaması!
Son 25 yılın en soğuk günlerini yaşıyorlar! Son 25 yılın en soğuk günlerini yaşıyorlar!
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Erdoğan'ın imzasıyla yayımlandı! Flaş atama kararı!

Erdoğan'ın imzasıyla yayımlandı! Flaş atama kararı!

İstanbul'da satışlar başladı! İşte fiyatlar...

İstanbul'da satışlar başladı! İşte fiyatlar...

Böyle sokağa indiler! Herkes bu kararı konuşuyor

Böyle sokağa indiler! Herkes bu kararı konuşuyor

Teslim edilemeden hurdaya çıktı! Dikkat çeken açıklama

Teslim edilemeden hurdaya çıktı! Dikkat çeken açıklama

Çukur'a sürpriz transfer!

Çukur'a sürpriz transfer!

Çok sayıda asker hakkında gözaltı kararı!

Çok sayıda asker hakkında gözaltı kararı!

İlginizi Çekebilir

Bu yıl en romantik hediyeler Amazon Türkiye Sevgililer günü rehberinde

Bu yıl en romantik hediyeler Amazon Türkiye Sevgililer günü rehberinde

Görüntüsü olay olmuştu! Dilara yine gözaltına alındı

Görüntüsü olay olmuştu! Dilara yine gözaltına alındı

Artık o an geldiyse bu sevgililer günü tam zamanı!

Artık o an geldiyse bu sevgililer günü tam zamanı!

D-100 kenarında hurdacılar fark etti! Hayatlarının şoku...

D-100 kenarında hurdacılar fark etti! Hayatlarının şoku...

Baba ile oğlunun ağlatan kavuşması

Baba ile oğlunun ağlatan kavuşması

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Yağmur bebek tıp literatürüne girebilir! Doktorlar 'ilk kez karşılaştık' dedi

Yağmur bebek tıp literatürüne girebilir! Doktorlar şaşkın

Görüntüsü olay olmuştu! Dilara yine gözaltına alındı

Görüntüsü olay olmuştu! Dilara yine gözaltına alındı

Pakistan’da doktorlar grevde, hastalar zor durumda

Pakistan’da doktorlar grevde, hastalar zor durumda

Banka müdürüne silahlı saldırı

Banka müdürüne silahlı saldırı

Sahte şeyhe bir dava daha! 'Arka odada yalnızdık, kendisini taciz ettirdi'

Şahte şeyhle ilgili flaş gelişme! 'Taciz ettirdi...'

D-100 kenarında hurdacılar fark etti! Hayatlarının şokunu yaşadılar

D-100 kenarında hurdacılar fark etti! Hayatlarının şoku...

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.