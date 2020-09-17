HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Mardin’de gri kategoride aranan terörist tutuklandı

Mardin’de gri kategoride aranan terörist tutuklandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 17.09.2020 14:21 | Son Güncelleme

Mardin’de ikna edilerek teslim olan gri kategoride aranan terörist tutuklanırken, diğeri ise yurt dışına çıkma yasağı ve adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.Mardin İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından ikna edilerek 11 Eylül’de Habur Sınır Kapısından silahsız ve teçhizatsız bir şekilde teslim alınan gri kategoride aranan A.T.

Mardin’de ikna edilerek teslim olan gri kategoride aranan terörist tutuklanırken, diğeri ise yurt dışına çıkma yasağı ve adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Mardin İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından ikna edilerek 11 Eylül’de Habur Sınır Kapısından silahsız ve teçhizatsız bir şekilde teslim alınan gri kategoride aranan A.T. ile E.Z. isimli teröristler, hakim karşısına çıkarıldı. Gri kategoride aranan A.T., çıkarıldığı mahkemece silahlı terör örgütüne üye olma suçundan tutuklanıp cezaevine gönderilirken, E.Z.’nin ise sağlık sorunları nedeniyle çıkarıldığı mahkemece yurt dışına çıkma yasağı ve adli kontrol şartıyla serbest bırakıldığı öğrenildi.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Bu Survivor başka! Sosyal medyada olay oldu Bu Survivor başka! Sosyal medyada olay oldu
Nefes borusuna salatalık kaçan genç hayatını kaybettiNefes borusuna salatalık kaçan genç hayatını kaybetti
Grip aşısı yaptırdıktan sonra bu belirtileri yaşıyorsanız... Grip aşısı yaptırdıktan sonra bu belirtileri yaşıyorsanız...
En Çok Okunan Haberler
Çipli kimlik kartlarında yeni dönem! Cuma günü başlıyor
Çipli kimlik kartlarında yeni dönem! Cuma günü başlıyor
Taşıyıcı annelik kavgası! 'Fuhuş yaptığını...'
Taşıyıcı annelik kavgası! 'Fuhuş yaptığını...'
300 lira için ortalığı kan gölüne çevirdi! İzmir'de dehşet
300 lira için ortalığı kan gölüne çevirdi! İzmir'de dehşet
Bu mahallede yaşayanlar kilo almıyor! Herkes tığ gibi
Bu mahallede yaşayanlar kilo almıyor! Herkes tığ gibi
Bakan Selçuk'tan önemli açıklamalar
Bakan Selçuk'tan önemli açıklamalar
Bakan Koca şehirlerdeki son durumu açıkladı! 'Salgının sonu yakın'
Bakan Koca şehirlerdeki son durumu açıkladı! 'Salgının sonu yakın'
İlginizi Çekebilir
Motorlu Testere ve Ağaç Kesme Makinesi Sezonu Açıldı!
Motorlu Testere ve Ağaç Kesme Makinesi Sezonu Açıldı!
Ceyhan ve Çilingiroğlu birbirine girdi: Seni adam yerine koyup...
Ceyhan ve Çilingiroğlu birbirine girdi: Seni adam yerine koyup...
2020’nin en çok tercih edilen televizyon markaları ve modelleri
2020’nin en çok tercih edilen televizyon markaları ve modelleri
Bu tuzağa düşmeyin! 20 dakikada 60 bin TL kaptırdı
Bu tuzağa düşmeyin! 20 dakikada 60 bin TL kaptırdı
Aleyna Çakır olayında son durum nedir?
Aleyna Çakır olayında son durum nedir?
Diğer Haberler
Halil Sezai'nin darp ettiği Hüseyin Meriç'in oğlu: Babamın çığlıklarıyla uyanıyorum
Babamın çığlıklarıyla uyanıyorum
Şanlıurfa'da baba vahşeti! 2 gün boyunca çocuklarına işkence yaptı
Tam anlamıyla vahşet! 2 gün boyunca işkenceye maruz kaldılar
Nefes borusuna salatalık kaçan genç hayatını kaybetti
Nefes borusuna salatalık kaçan genç hayatını kaybetti
Rize'de bomba süsü verilmiş paket panik yarattı
Rize'de bomba süsü verilmiş paket panik yarattı
Türkiye'de ilk koronavirüs aşısı yapıldı! Son durumu canlı yayında açıkladılar
Türkiye'de ilk koronavirüs aşısıyla ilgili önemli açıklama
Bursa’da kaçak dişçi baskını
Bursa’da kaçak dişçi baskını
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.