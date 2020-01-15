Mardin'de gümrük kaçağı 225 cep telefonu ele geçirildi

MARDİN (AA) - Mardin'in Nusaybin ilçesinde kargo firmasına teslim kolide gümrük kaçağı 225 cep telefonu bulundu.

Mardin İl Jandarma Komutanlığı ekipleri yaptığı çalışma sonucunda takibe aldığı bir kargo firmasına ait aracı Nusaybin girişinde durdurdu.

Yapılan aramada kaçak 225 cep telefonu ile 8 bin 300 paket paket konserve ile yağ elle geçirildi.

Kargo alıcı bilgilerini eksik girdiği tespit edilen kargo şirketinin Silopi ve Cizre ilçe şube sorumluları E.B. ve M.T, gözaltına alındı.

Ayrıca kimlik bilgileri tespit edilen kargo göndericisi ve alıcısı hakkında da yasal işlem başlatıldı.

