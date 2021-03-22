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  4. Mardin’de hakkında 5 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari yakalandı

Mardin’de hakkında 5 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari yakalandı

22.03.2021 22:01 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Mardin’de uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti suçundan hakkında 5 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan şahıs, jandarma tarafından yakalandı.Edinilen bilgiye göre, Mardin İl Jandarma Komutanlığı ekipleri jandarmanın sorumluluk bölgesinde çeşitli suçlardan aranan şahısları yakalamaya yönelik çalışmalarını sürdürüyor.

Mardin’de uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti suçundan hakkında 5 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan şahıs, jandarma tarafından yakalandı.
Edinilen bilgiye göre, Mardin İl Jandarma Komutanlığı ekipleri jandarmanın sorumluluk bölgesinde çeşitli suçlardan aranan şahısları yakalamaya yönelik çalışmalarını sürdürüyor. "Uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama" suçundan 5 yıl kesinleşmiş hapis cezası ile aranan firari M.K., yapılan istihbari çalışmalar sonucu Kızıltepe İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince yapılan operasyonla yakalandı. Gözaltına alınan zanlı, jandarmadaki işlemlerinin ardından sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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