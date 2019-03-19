Mardin’de havadan ve karadan nefes kesen uyuşturucu operasyonu

Mardin Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin terör örgütlerinin finans kaynağı uyuşturucu ticaretini önlemek üzere gerçekleştirdiği operasyonda 39 kilo 650 gram uyuşturucu madde ele geçirildi.

Edinilen bilgilere göre, Kızıltepe Cumhuriyet Başsavcılığının talimatlarıyla Mardin İl Emniyet Müdürlüğü, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekiplerinin müşterek gerçekleştirdiği operasyonda 39 kilo 650 gram esrar ele geçirildi. Mardin’den uyuşturucu yüklü kamyonun geçeceğinin bilgisini alan polisler hem karadan hem de havadan dronla takip başlatarak uyuşturucu operasyonu gerçekleştirdi. Dedektör köpeklerin de destek verdiği operasyonda kamyon kasasına saklanan uyuşturucu madde başarılı operasyon ile ele geçirildi. 17 Martta Mardin güzergahı kullanılarak uyuşturucu madde nakledeceği değerlendirilen bir kamyonda narkotik dedektör köpeği ile yapılan kontrollerde aracın yakıt deposuna zulalanmış vaziyette ayrı paketler halinde daralı ağırlığı toplam 39 kilo 650 gram esrar ele geçirildi. Olayla ilgili S. Ö. isimli şahıs uyuşturucu madde ticareti suçundan yakalanarak gözaltına alınarak dün çıkarıldığı adli makamlarca tutuklandı.

Mardin İl Emniyet Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada terörün finansmanının önlenmesi ve geleceğimiz olan gençlerimizin hayatlarının karartılmasının önlenmesi hususunda uyuşturucu suçları ile mücadelenin kesintisiz ve kararlılıkla devam edeceği vurgulandı.

