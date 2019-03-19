HABER

Mardin’de havadan ve karadan nefes kesen uyuşturucu operasyonu

GÜNCEL HABERLERİ  | 19.03.2019 10:55 | Son Güncelleme

Mardin Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin terör örgütlerinin finans kaynağı uyuşturucu ticaretini önlemek üzere gerçekleştirdiği operasyonda 39 kilo 650 gram uyuşturucu madde ele geçirildi.Edinilen bilgilere göre, Kızıltepe Cumhuriyet Başsavcılığının talimatlarıyla Mardin İl Emniyet Müdürlüğü, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekiplerinin müşterek gerçekleştirdiği operasyonda 39 kilo 650 gram esrar ele geçirildi.

Mardin Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin terör örgütlerinin finans kaynağı uyuşturucu ticaretini önlemek üzere gerçekleştirdiği operasyonda 39 kilo 650 gram uyuşturucu madde ele geçirildi.
Edinilen bilgilere göre, Kızıltepe Cumhuriyet Başsavcılığının talimatlarıyla Mardin İl Emniyet Müdürlüğü, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekiplerinin müşterek gerçekleştirdiği operasyonda 39 kilo 650 gram esrar ele geçirildi. Mardin’den uyuşturucu yüklü kamyonun geçeceğinin bilgisini alan polisler hem karadan hem de havadan dronla takip başlatarak uyuşturucu operasyonu gerçekleştirdi. Dedektör köpeklerin de destek verdiği operasyonda kamyon kasasına saklanan uyuşturucu madde başarılı operasyon ile ele geçirildi. 17 Martta Mardin güzergahı kullanılarak uyuşturucu madde nakledeceği değerlendirilen bir kamyonda narkotik dedektör köpeği ile yapılan kontrollerde aracın yakıt deposuna zulalanmış vaziyette ayrı paketler halinde daralı ağırlığı toplam 39 kilo 650 gram esrar ele geçirildi. Olayla ilgili S. Ö. isimli şahıs uyuşturucu madde ticareti suçundan yakalanarak gözaltına alınarak dün çıkarıldığı adli makamlarca tutuklandı.
Mardin İl Emniyet Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada terörün finansmanının önlenmesi ve geleceğimiz olan gençlerimizin hayatlarının karartılmasının önlenmesi hususunda uyuşturucu suçları ile mücadelenin kesintisiz ve kararlılıkla devam edeceği vurgulandı.

PARTNERSeren Serengil’den ‘dolandırıldım' şikâyetiSeren Serengil’den ‘dolandırıldım' şikâyeti
Bu kış onlar için zor geçtiBu kış onlar için zor geçti
Uludağ’da zorlu kış şartlarında dağcılık eğitimiUludağ’da zorlu kış şartlarında dağcılık eğitimi
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Jandarma Genel Komutanlığına "uzman erbaş" alınacak

Jandarma Genel Komutanlığına "uzman erbaş" alınacak

Verdiği pozlara kendisi bile şaşırdı! İnanılmaz değişim

Verdiği pozlara kendisi bile şaşırdı! İnanılmaz değişim

Soylu'nun açıklaması CHP'yi karıştırdı! İstifalar peş peşe geldi

Soylu'nun açıklaması CHP'yi karıştırdı! İstifalar peş peşe geldi

Erdoğan'dan Mansur Yavaş'a: Çok ciddi bedel ödeyecek

Erdoğan'dan Mansur Yavaş'a: Çok ciddi bedel ödeyecek

Araç sahiplerine kötü haber! Akaryakıta büyük zam

Araç sahiplerine kötü haber! Akaryakıta büyük zam

Tam 50 yıl sonra bir ilk gerçekleşecek!

Tam 50 yıl sonra bir ilk gerçekleşecek!

İlginizi Çekebilir

Amazon’da her gün yenilenen yepyeni fırsatları keşfedin!

Amazon’da her gün yenilenen yepyeni fırsatları keşfedin!

Cenaze törenine özel izinle katıldı! Yoğun güvenlik önlemi...

Cenaze törenine özel izinle katıldı! Yoğun güvenlik önlemi...

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Uzman çavuş, eşi ve çocuğu ölü bulunmuştu! Gerçek ortaya çıktı

Uzman çavuş, eşi ve çocuğu ölü bulunmuştu! Gerçek ortaya çıktı

Yeni Zelanda'daki saldırıdan kurtulan Türk bakın kim çıktı

Yeni Zelanda'daki saldırıdan kurtulan Türk bakın kim çıktı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
"Ay Lav Yu" filmi Gaziantep'te gerçek oldu

"Ay Lav Yu" filmi Gaziantep'te gerçek oldu

Tazı Kanyonu'nda 'en güzel poz' tehlikesi

Tazı Kanyonu'nda 'en güzel poz' tehlikesi

Narkozun etkisi geçerken 'YPG' deyince kim olduğu ortaya çıktı!

Narkozun etkisi geçerken 'YPG' deyince kim olduğu ortaya çıktı!

Son dakika: HDP'li Sezai Temelli hakkında soruşturma başlatıldı

Son dakika: HDP'li Sezai Temelli hakkında soruşturma başlatıldı

Bitlis'in 2 ilçesinde sokağa çıkma yasağı!

Bitlis'in 2 ilçesinde sokağa çıkma yasağı!

Arslantepe Höyüğü 'Kalıcı Kültür Mirası Listesi'ne aday

Arslantepe Höyüğü 'Kalıcı Kültür Mirası Listesi'ne aday

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.