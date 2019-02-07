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Mardin'de HDP İl Eş Başkanı ile birlikte 11 gözaltı

YAŞAM HABERLERİ  | 07.02.2019 13:51 | Son Güncelleme

MARDİN'de polis tarafından düzenlenen operasyonda, aralarında HDP İl Eş Başkanı Ali Sincar'ın da bulunduğu 11 kişi gözaltına alındı.

MARDİN, (DHA)- MARDİN'de polis tarafından düzenlenen operasyonda, aralarında HDP İl Eş Başkanı Ali Sincar'ın da bulunduğu 11 kişi gözaltına alındı.
Mardin'de 30 Ocak'ta HDP il teşkilatı tarafından düzenlenen aday tanıtım toplantısında 'terör örgütü PKK/KCK propagandası yapıldığı' iddiası ve 'terör örgütü PKK/KCK gençlik yapılanması marşının okunması'yla ilgili Cumhuriyet Başsavcılığı'nca soruşturma başlatıldı. Soruşturma kapsamında aralarında HDP İl Eş Başkanı Ali Sincar'ın da bulunduğu şüpheliler hakkında gözaltı kararı verildi. Bunun üzerine Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, Mardin merkez ve ilçelerinde şüphelilerin adreslerine eş zamanlı operasyon düzenledi. Operasyonda aralarında İl Eş Başkanı Ali Sincar'ın da bulunduğu 11 şüpheli gözaltına alındı. Gözaltına alınan şüpheliler emniyete götürülürken, adreslerinde bulunamayan bazı kişilerin de yakalanması için çalışma başlatıldı.

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