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Mardin'de, HDP'li 3 belediye başkanı gözaltında

GÜNCEL HABERLERİ  | 15.11.2019 09:16 | Son Güncelleme

MARDİN'in Derik, Mazıdağı ve Savur ilçelerinin HDP'li belediye başkanları, haklarındaki terör soruşturmaları kapsamında gözaltına alındı.

MARDİN, (DHA) - MARDİN'in Derik, Mazıdağı ve Savur ilçelerinin HDP'li belediye başkanları, haklarındaki terör soruşturmaları kapsamında gözaltına alındı.
Cumhuriyet Başsavcılığı'nca Derik Belediye Başkanı Mülkiye Esmez, Savur Belediye Başkanı Gülistan Öncü ve Mazıdağı Belediye Başkanı Nalan Özaydın hakkında, terör soruşturmaları kapsamında gözaltı kararı çıkarıldı. Bunun üzerine polis ekipleri, HDP'li 3 belediye başkanını evlerinde gözaltına aldı. Belediye başkanlarının emniyette işlemlerinin sürdürüldüğü belirtildi.

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