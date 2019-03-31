Mardin'de HDP'li Ahmet Türk başkan seçildi

MARDİN, (DHA)- MARDİN Büyükşehir Belediye Başkanlığını, resmi olmayan sonuçlara göre, HDP'nin adayı Ahmet Türk kazandı.

30 Mart 2014 seçimlerinde Mardin'den bağımsız aday olarak Büyükşehir Belediye Başkanlığını kazanıp, DBP'ye geçen 77 yaşındaki Ahmet Türk, 17 Kasım 2016'da İçişleri Bakanlığı'nca görevden alınıp, 24 Kasım'da tutuklandı. Sağlık sorunları nedeniyle 3 Şubat 2017'de adli kontrol kararıyla tahliye edilen Ahmet Türk, HDP'den aday olduğu bu seçimde resmi olmayan sonuçlara göre, kentteki 484 bin 284 seçmenden çoğunluğunun oyunu aldı. Ahmet Türk'ten sonra en fazla oyu alan ikinci isim ise AK Parti'nin adayı Mehmet Vejdi Kahraman oldu.

AHMET TÜRK KİMDİR?

2 Temmuz 1942'de Mardin'de doğdu. Lise mezunu olan Türk, 1973 yılında Demokratik Parti'den Mardin Milletvekilli seçildi. 1974'te Cumhuriyet Halk Partisi'ne geçti. Sonrasında Sosyal Demokrat Halkçı Parti'de yer aldı. 1989 yılında partiden ihraç edildi. 1990'da HEP'in kurulmasında öncü oldu. Ayrıca HADEP ve DEHAP yönetiminde yer aldı. 22 Temmuz 2007 tarihinde yapılan Türkiye genel seçimlerinde Mardin'den Bağımsız Milletvekili seçildi. Aynı zamanda Demokratik Toplum Partisi (DTP) Genel Başkanlığı yaptı. DTP, Anayasa Mahkemesi tarafından kapatılınca, milletvekilliği düşürüldü. Bağımsız girdiği 30 Mart 2014 yerel seçimlerinde Mardin Büyükşehir Belediye Başkanlığına seçildi. Sonrasında DBP'ye geçen Ahmet Türk hakkında Ocak 2016 tarihinde 'silahlı terör örgütüne üye olmak', 'silahlı terör örgütü propagandası yapmak' ve 'Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Yasası'na muhalefet' gerekçesiyle 7 yıldan 18 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı. Ahmet Türk, 17 Kasım 2016'da İçişleri Bakanlığı tarafından görevden alınıp, 21 Kasım 2016 tarihinde gözaltına alındı ve 24 Kasım 2016 tarihinde savcılık sorgusundan sonra Sulh Ceza Hakimliğince tutuklandı. 3 Şubat 2017'de sağlık sorunları nedeniyle adli kontrol şartıyla tahliye edildi. Ahmet Türk, bu seçimde Mardin Büyükşehir için HDP'den aday oldu.

FOTOĞRAFLI

