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Mardin'de HDP'li belediyenin hayvanları açlığa terk ettiği iddiası

GÜNCEL HABERLERİ  | 25.08.2019 17:46 | Son Güncelleme

İÇİŞLERİ Bakanlığı'nca terör soruşturması kapsamında görevden alınan HDP'li Ahmet Türk'ün yönetimindeki Mardin Büyükşehir Belediyesi'nin havyan barınağında kalan birçok hayvanın açlığa terk edildiği iddia edildi.

Mardin'de HDP'li belediyenin hayvanları açlığa terk ettiği iddiası

MARDİN, (DHA)- İÇİŞLERİ Bakanlığı'nca terör soruşturması kapsamında görevden alınan HDP'li Ahmet Türk'ün yönetimindeki Mardin Büyükşehir Belediyesi'nin havyan barınağında kalan birçok hayvanın açlığa terk edildiği iddia edildi.
Mardin Büyükşehir Belediyesi bünyesindeki Sokak Hayvanlarını Koruma ve Rehabilitasyon Merkezi'ndeki hayvanların HDP'li belediye döneminde açlığa terk edildiği iddia edildi. Hayvan Hakları Federasyonu (HAYTAP) Mardin Temsilcisi Veysel Ögdür, sosyal medya hesabında açlığa terk edilen hayvanları paylaştı. Ögdür, paylaşımında, şu mesaja yer verdi:
"Yaklaşık 3 ay önce, Mardin Büyükşehir Belediyesi Sokak Hayvanları Rehabilitasyon Merkezi'ndeki görevimden istifa etmiştim. Benim için kolay bir karar olmamıştı fakat hayvanların sağlığını, yaşam koşullarını hiçe sayan bir yönetim anlayışıyla devam etmem mümkün değildi. Uzun bir aradan sonra rehabilitasyon merkezini ziyaret ettim. Karşılaştığım manzara içler acısıydı. Hastane, artık cerrahi müdahalelerin olduğu, teknik cihazların kullanıldığı bir ortam olmaktan çıkmış. 3 ay boyunca sadece 2 poz röntgen çekilmiş. Tedavi bekleyen, kanaması olan, kemiği dışarıda, kırık operasyonu bekleyen, acil müdahale edilmesi gereken ama çaresizce ölümü bekleyen birçok hasta, son derece kirli ve dışkıyla dolu zeminlerde son nefeslerini vermeye mecbur bırakılmışlar. Kedi evi ise tamamen felaket, günlerdir temizlenmemiş. Açık yarayla tedavi bekleyen, bir röntgeni bile çekilmeyen, dışkıdan yatacak temiz bir yer bile bulamayan ufacık kedilerle doluydu. Bunlar sadece gördüklerimiz, göremediğimiz nicesi çaresizce gitmiştir. Orası örnek bir hastaneyken, bu duruma gelmesi orada görev yapan herkesi rahatsız etmeliydi. Artık enkaz durumda, nasıl toparlanır bilmiyorum. Olan, orada çaresizce ölümü bekleyen hayvanlara oldu sadece."

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Mardin'de HDP'li belediyenin hayvanları açlığa terk ettiği iddiasıMardin'de HDP'li belediyenin hayvanları açlığa terk ettiği iddiasıMardin'de HDP'li belediyenin hayvanları açlığa terk ettiği iddiası

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