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Mardin’de hırsızlık olayının şüphelileri Şırnak’ta yakalandı

25.02.2021 10:33 | Son Güncelleme:
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Mardin’in Kızıltepe ilçesi Akziyaret Mahallesinde park halinde bulunan tırdan yapılan hırsızlık olayının şüphelileri jandarmanın takibi ile Şırnak’ta yakalandı.Kızıltepe Akziyaret Mahallesinde Hububat Ticaret Merkezi otoparkında park halindeyken kapısı kilitli vaziyette bulunan tır kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce soyuldu.

Mardin’in Kızıltepe ilçesi Akziyaret Mahallesinde park halinde bulunan tırdan yapılan hırsızlık olayının şüphelileri jandarmanın takibi ile Şırnak’ta yakalandı.
Kızıltepe Akziyaret Mahallesinde Hububat Ticaret Merkezi otoparkında park halindeyken kapısı kilitli vaziyette bulunan tır kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce soyuldu. Olayı haber alan Kızıltepe İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince bölgede bulunan kamera ve PTS kayıtlarının incelenmesi sonucu hırsızlık olayını gerçekleştirdiği tespit edilen şüphelilerin kullandığı araç belirlendi. Aracın, Şırnak’ta bir kiralama şirketinden kiralandığının tespiti üzerine, şirket üzerinden kiralayan şahısların kimlik bilgileri tespit edildi. Aracı kiralayan H.T.’nin aracı 24 ayrı suç kaydı bulunan M.Ş. ve 6 ayrı suç kaydı bulunan T.M.’ye verdiği öğrenildi.
Kızıltepe İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince, çaldıkları malzemelerle birlikte Şırnak’ın Silopi ilçesine gittikleri tespit edilen hırsızlar Silopi İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin desteği ile yakalanarak göz altına alındı. Gözaltında bulunan T.M. hırsızlık suçundan tutuklanırken M.Ş. ve H.T.’nin adli kontrol şartı ile serbest bırakıldığı bildirildi.

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