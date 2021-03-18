Mardin’de hırsızlık suçundan aranan zanlı jandarma tarafından yakalandı

Mardin İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince icra edilen yol kontrol ve arama faaliyeti esnasında hırsızlık suçundan aranan zanlı, jandarma tarafından yakalandı.

Derik İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince icra edilen yol kontrol ve arama faaliyeti esnasında yapılan kimlik kontrolü ve sorgulamasında bina içerisinde muhafaza altına alınmış eşya hakkında hırsızlık suçundan aranan ve firari olan Ş.İ. isimli şahıs yakalanarak gözaltına alındı. Gözaltına alınan zanlının jandarmadaki işlemlerinin bitmesinin ardından adliyeye sevk edileceği öğrenildi.

