HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Mardin’de hırsızlık suçundan aranan zanlı jandarma tarafından yakalandı

Mardin’de hırsızlık suçundan aranan zanlı jandarma tarafından yakalandı

18.03.2021 20:33 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Mardin İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince icra edilen yol kontrol ve arama faaliyeti esnasında hırsızlık suçundan aranan zanlı, jandarma tarafından yakalandı.Derik İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince icra edilen yol kontrol ve arama faaliyeti esnasında yapılan kimlik kontrolü ve sorgulamasında bina içerisinde muhafaza altına alınmış eşya hakkında hırsızlık suçundan aranan ve firari olan Ş.İ.

Mardin İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince icra edilen yol kontrol ve arama faaliyeti esnasında hırsızlık suçundan aranan zanlı, jandarma tarafından yakalandı.
Derik İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince icra edilen yol kontrol ve arama faaliyeti esnasında yapılan kimlik kontrolü ve sorgulamasında bina içerisinde muhafaza altına alınmış eşya hakkında hırsızlık suçundan aranan ve firari olan Ş.İ. isimli şahıs yakalanarak gözaltına alındı. Gözaltına alınan zanlının jandarmadaki işlemlerinin bitmesinin ardından adliyeye sevk edileceği öğrenildi.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
106 yıldır özenle saklanıyor! Çanakkale şehidinin babasına yazdığı son mektup yürekleri titretiyor106 yıldır özenle saklanıyor! Çanakkale şehidinin babasına yazdığı son mektup yürekleri titretiyor
Bakan Akar'dan flaş ABD açıklamasıBakan Akar'dan flaş ABD açıklaması
Çift vajinalı kadın: Biri aşk için, biri iş için!Çift vajinalı kadın: Biri aşk için, biri iş için!

İlginizi Çekebilir

Daha ucuzu yok! İşte yılın son kampanyaları

Daha ucuzu yok! İşte yılın son kampanyaları

Iğdır Valisi Sarıibrahim: Acil durum ilan etmeliyiz

Iğdır Valisi Sarıibrahim: Acil durum ilan etmeliyiz

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Kur'an-ı Kerim'den 26 ayet çıkarılsın!

Kur'an-ı Kerim'den 26 ayet çıkarılsın!

Kızına cinsel istismarda bulunmuştu! İğrenç olayda flaş gelişme

Kızına cinsel istismarda bulunmuştu! İğrenç olayda flaş gelişme

Ayak bileği için doktora gitti interseks çıktı!

Ayak bileği için doktora gitti interseks çıktı!

Diğer Haberler

Son dakika! Bakan Akar'dan flaş ABD açıklaması

Bakan Akar'dan flaş ABD açıklaması

Erzurum Valisi Okay Memiş’in Covid-19 testi pozitif çıktı

Erzurum Valisi Okay Memiş’in Covid-19 testi pozitif çıktı

Samsun Valisi: Virüs yeterince ciddiye alınmıyor

Vali'den kritik açıklamalar: Ciddiye alınmıyor

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Fransız mevkidaşı Le Drian ile telefonda görüştü

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Fransız mevkidaşı Le Drian ile telefonda görüştü

Türkiye'nin en pahalı mahallesinde imar durduruldu, milyon dolarlık projeler askıya alındı

Türkiye'nin en pahalı mahallesinde imar durduruldu

Bursa'da yeni HES kararları: 65 yaş üstüne şehir içi seyahat kısıtlaması geldi

Bursa'da yeni HES kararları

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.