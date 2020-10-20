HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Mardin’de hırsızlık zanlıları 450 saatlik kamera incelenmesi ile yakalandı

Mardin’de hırsızlık zanlıları 450 saatlik kamera incelenmesi ile yakalandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 20.10.2020 19:34 | Son Güncelleme

Mardin’de cep telefonu çalan hırsızlar, 450 saatlik güvenlik kamerası incelemesi sonucu yakalandı.Mardin İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince genel güvenlik ve asayişin sağlanması, suç işlenmenin önlenmesi suça karışan şahısların yakalanarak adli makamlara teslim edilmesi ile ilgili çalışma gerçekleştirildi.

Mardin’de cep telefonu çalan hırsızlar, 450 saatlik güvenlik kamerası incelemesi sonucu yakalandı.
Mardin İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince genel güvenlik ve asayişin sağlanması, suç işlenmenin önlenmesi suça karışan şahısların yakalanarak adli makamlara teslim edilmesi ile ilgili çalışma gerçekleştirildi. Bu kapsamda, Artuklu ilçesinde 8 Ekimde meydana gelen kapkaç olayı ile ilgili çalışma gerçekleştiren Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, 450 saatlik kamera kaydını inceledi. Yapılan çalışma sonucu hırsızlık olayını gerçekleştiren zanlıların A.A. ve Y.D. olduğu belirlendi. Zanlılar, düzenlenen operasyonla yakalandı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 2 zanlı, tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kaçakçılara darbe
Öte yandan, 17 Eylül-17 Ekim tarihleri arasında Mardin Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince gerçekleştirilen operasyonlarda 14 adet gümrük kaçağı cep telefonu, 5 adet ruhsatsız tabanca, 6 adet şarjör ve 197 adet 9 milimetre çapında fişek ele geçirilirken, suç unsuru elde edilen şahıslar hakkında işlem başlatıldığı ifade edildi.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNER Duş sonrası olay poz! Duş sonrası olay poz!
Araçları düğün konvoyu gibi süslediler ama gerçek farklı çıktıAraçları düğün konvoyu gibi süslediler ama gerçek farklı çıktı
KPSS ön lisans sınavı ne zaman?KPSS ön lisans sınavı ne zaman?
1/
En Çok Okunan Haberler
Ölüm döşeğinde! Son hali şoke etti
Ölüm döşeğinde! Son hali şoke etti
Göğüs dekolteli pozuyla beğeni topladı
Göğüs dekolteli pozuyla beğeni topladı
Terörist Nurettin Demirtaş'tan sokak eylemleri çağrısı
Terörist Nurettin Demirtaş'tan sokak eylemleri çağrısı
İğrençlikleri bitmedi! Özel fotoğrafları önce ablasına, sonra...
İğrençlikleri bitmedi! Özel fotoğrafları önce ablasına, sonra...
Kılıçdaroğlu'ndan Bahçeli'ye: Yürekten teşekkür ediyorum
Kılıçdaroğlu'ndan Bahçeli'ye: Yürekten teşekkür ediyorum
Aşiret düğününde takı yarışı! 40 dakikada 1 milyon TL değerinde altın ve para takıldı
Aşiret düğününde takı yarışı! 40 dakikada 1 milyon TL değerinde altın ve para takıldı
İlginizi Çekebilir
Kaplumbağa Terbiyecisi ne anlatıyor? Ünü dünya çapında ama anlamını kimse bilmiyor
Kaplumbağa Terbiyecisi ne anlatıyor? Ünü dünya çapında ama anlamını kimse bilmiyor
Bir e-posta attı, hepsi yakalandı
Bir e-posta attı, hepsi yakalandı
2020’nin en çok tercih edilen televizyon markaları ve modelleri
2020’nin en çok tercih edilen televizyon markaları ve modelleri
Korkunç kaza! 5 yaşındaki çocuk ile babası hayatını kaybetti
Korkunç kaza! 5 yaşındaki çocuk ile babası hayatını kaybetti
Çocukların çekildiği sosyal deneyler hakkında suç duyurusu
Çocukların çekildiği sosyal deneyler hakkında suç duyurusu
Evlendiği günün sabahı intihar etti
Evlendiği günün sabahı intihar etti
Diğer Haberler
Sağlık Bakanlığı açıkladı! İşte Türkiye'nin 20 Ekim koronavirüs tablosu
Sağlık Bakanlığı açıkladı! İşte Türkiye'nin 20 Ekim koronavirüs tablosu
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan kabine toplantısı sonrası önemli açıklamalar
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan kabine toplantısı sonrası önemli açıklamalar
AK Parti'den açık cezaevlerinde salgın izniyle ilgili flaş açıklama!
AK Parti'den açık cezaevlerinde salgın izniyle ilgili flaş açıklama!
Düğün konvoyu gibi süslenen 3 araçta 16 göçmen yakalandı
Araçları düğün konvoyu gibi süslediler ama gerçek farklı çıktı
İYİ Parti İstanbul Milletvekili Ümit Özdağ: Partimdeyim bir yere gitmiyorum
İYİ Parti İstanbul Milletvekili Ümit Özdağ: Partimdeyim bir yere gitmiyorum
Türkiye'de eşi benzeri yok! 10 adımda şehir değiştiriyorlar
Türkiye'de eşi benzeri yok! 10 adımda şehir değiştiriyorlar
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.