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  4. Mardin'de husumetli aileler barıştırıldı

Mardin'de husumetli aileler barıştırıldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 20.01.2020 10:41 | Son Güncelleme

MARDİN'de, akraba olan 2 ailenin üyeleri arasında geçen yıl çıkan kavga sırasında 1 kişinin ölmesiyle başlayan husumet, Metina aşireti mensuplarının girişimiyle barışla sonuçlandı.

Emrah KIZIL/MARDİN,(DHA)- MARDİN'de, akraba olan 2 ailenin üyeleri arasında geçen yıl çıkan kavga sırasında 1 kişinin ölmesiyle başlayan husumet, Metina aşireti mensuplarının girişimiyle barışla sonuçlandı.
Mazıdağı ilçesine bağlı kırsal Balpınar Mahallesi'nde akraba olan Kaya aileleri arasında geçen yıl yaşanan kavgada, kaçtığı sırada aracın çarpması sorucu Nurullah Kaya'nın (29) hayatını kaybetmesiyle, 2 aile arasında husumet başladı. Kaya aileleri arasındaki husumetin sona erdirilmesi için Metina aşireti mensuplarınca kurulan Metina Derneği üyeleri girişimde bulundu. Aşiret mensupları, Kaya ailelerinin ileri gelenleriyle yaptıkları görüşmenin ardından husumeti barışla noktaladı.
Kaya aileler için düzenlenen barış yemeğine Mazıdağı Kaymakamı Muhsin Duran Kalkan, Metina-Der Başkanı Aydın Pirinççioğlu, yönetim kurulu üyeleri Esat Güngürür, Abdülkadir Öz, kanaat önderleri Yaşar Akar, Mehmet Özçelik, Mehmet Vural, Aziz Okur, Şeyhmus Arslan ve husumetli iki ailenin üyeleri katıldı. Kuran-ı Kerim tilavetiyle başlayan yemekte barış mesajları verilerek yapılan duanın ardından Kaya aileleri fertleri barıştırıldı.

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