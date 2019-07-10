HABER

Mardin’de iki akraba aile arasında kavga: 1 ölü, 1 yaralı

YAŞAM HABERLERİ  | 10.07.2019 22:13 | Son Güncelleme

Mardin’in Kızıltepe ilçesinde, akraba olan iki aile arasında çıkan silahlı kavgada 1 kişi öldü, 1 kişi de ağır yaralandı.Edinilen bilgilere göre, Mardin’in Kızıltepe ilçesi Viranşehir-Kızıltepe yolunda akraba olan iki aile arasında henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı yaşanan sözlü tartışma, bir anda silahlı kavgaya dönüştü.

Mardin’in Kızıltepe ilçesinde, akraba olan iki aile arasında çıkan silahlı kavgada 1 kişi öldü, 1 kişi de ağır yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, Mardin’in Kızıltepe ilçesi Viranşehir-Kızıltepe yolunda akraba olan iki aile arasında henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı yaşanan sözlü tartışma, bir anda silahlı kavgaya dönüştü. Silahların konuştuğu olayda 2 kişi ağır yaralandı. Çevredekilerin haber vermesi ile olay yerine ambulans ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar, olay yerinde yapılan ilk müdahalesinin ardından ambulansla Kızıltepe Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yaralılardan 29 yaşındaki M.D., hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Ağır yaralanan F.D. ise, Kızıltepe Devlet Hastanesindeki müdahalesinin ardından Mardin Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Olayla ilgili geniş çapta inceleme başlatıldı.

PARTNERİşte şişe kapağı açma akımına kapılan ünlüler!İşte şişe kapağı açma akımına kapılan ünlüler!
Ağabeyini sokak ortasında pompalı tüfekle vurduAğabeyini sokak ortasında pompalı tüfekle vurdu
Dereye giren genç boğulduDereye giren genç boğuldu
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Görenler şaşkına döndü! Ölüdeniz'de ölü balina kıyıya vurdu

Görenler şaşkına döndü! Ölüdeniz'de ölü balina kıyıya vurdu

89 yıllık firma konkordato ilan etti

89 yıllık firma konkordato ilan etti

4 ay önce istifa etmişti! Eski uzman çavuş evde böyle bulundu

4 ay önce istifa etmişti! Eski uzman çavuş evde böyle bulundu

İBB Başkanı İmamoğlu: Madem istifa ettiniz neden orada duruyorsunuz?

İBB Başkanı İmamoğlu: Madem istifa ettiniz neden orada duruyorsunuz?

'3 tane sürat teknem, 12 tane motorum ve...'

'3 tane sürat teknem, 12 tane motorum ve...'

Dünya diken üstünde! Trump az önce ilan etti

Dünya diken üstünde! Trump az önce ilan etti

İlginizi Çekebilir

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Uzman çavuş 'kazara oldu' dedi

Uzman çavuş 'kazara oldu' dedi

Sadece 3 gün geçerli efsane fırsatlar ile Trendyol Alışveriş Festivali başladı!

Sadece 3 gün geçerli efsane fırsatlar ile Trendyol Alışveriş Festivali başladı!

Adana'da kaçırılan genç kız mısır tarlasında bulundu

Adana'da kaçırılan genç kız mısır tarlasında bulundu

Küçükçekmece'deki taciz iddiaları hakkında açıklama

Küçükçekmece'deki taciz iddiaları hakkında açıklama

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Ailenin yürek yakan dramı! Yılan ve akrep korkusundan uyuyamıyorlar

Ailenin yürek yakan dramı! Geceleri uyuyamıyorlar

İstanbul'da şaşkınlık veren görüntü! Yarı çıplak halde böyle bekledi

Şaşkınlık veren görüntü! Yarı çıplak halde böyle bekledi

Ankara'da kuyuya düşen 6 yaşındaki Suriyeli çocuk hayatını kaybetti

6 yaşındaki Suriyeli çocuğun korkunç ölümü!

Kuruyemişçide çalışan işçi 13 ay boyunca kasadan para çalmış

1 yıldan fazla bunu yapmış! Görüntüleri izleyen patron şoke oldu

6 aydır kabusu yaşıyorlar

6 aydır kabusu yaşıyorlar

Rizeli balıkçının martı ve yunus balığı ile sohbeti izleyenleri güldürdü

Her gün denizde onu takip ediyorlar

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.