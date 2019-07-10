Mardin’de iki akraba aile arasında kavga: 1 ölü, 1 yaralı

Mardin’in Kızıltepe ilçesinde, akraba olan iki aile arasında çıkan silahlı kavgada 1 kişi öldü, 1 kişi de ağır yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, Mardin’in Kızıltepe ilçesi Viranşehir-Kızıltepe yolunda akraba olan iki aile arasında henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı yaşanan sözlü tartışma, bir anda silahlı kavgaya dönüştü. Silahların konuştuğu olayda 2 kişi ağır yaralandı. Çevredekilerin haber vermesi ile olay yerine ambulans ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar, olay yerinde yapılan ilk müdahalesinin ardından ambulansla Kızıltepe Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yaralılardan 29 yaşındaki M.D., hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Ağır yaralanan F.D. ise, Kızıltepe Devlet Hastanesindeki müdahalesinin ardından Mardin Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Olayla ilgili geniş çapta inceleme başlatıldı.

