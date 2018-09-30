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Mardin'de iki PKK'lı teröristin etkisiz hale getirilmesi

GÜNCEL HABERLERİ  | 30.09.2018 16:53 | Son Güncelleme

Nusaybin ilçesi kırsalında silahlarıyla ölü ele geçirilen iki teröristten birinin PKK'nın sözde üçlü yürütme kurulu üyesi olduğu tespit edildi

MARDİN (AA) - Mardin'in Nusaybin ilçesi kırsalında etkisiz hale getiren iki teröristten birinin PKK'nın sözde lider kadrosunda yer alan üçlü yürütme kurulu üyesi olduğunun tespit edildiği bildirildi.

Valilikten yapılan açıklamada, İl Jandarma Komutanlığı ve İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, Nusaybin ilçesi kırsalındaki operasyonda iki teröristin silahlarıyla ölü ele geçirildiği anımsatıldı.

Ölü ele geçirilen "Medya" kod adlı E.K'nin örgütün sözde lider kadrosunda yer alan üçlü yürütme kurulu üyesi olduğunun belirlendiği ifade edilen açıklamada, teröristin 1992 yılından itibaren örgütte yer aldığı, birçok terör saldırısında aktif rol oynadığı, bölgedeki en eski terör örgütü mensubu olduğunun tahmin edildiği bilgisine yer verildi.

Açıklamada vatandaşların huzur ve güvenliği için bölgedeki operasyonlara devam edildiği vurgulandı.

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