HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Mardin’de iki tır çarpıştı: 1 ölü

Mardin’de iki tır çarpıştı: 1 ölü

GÜNCEL HABERLERİ  | 01.11.2020 19:58 | Son Güncelleme

Mardin’in Kızıltepe ilçesinde iki tırın çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti.Kaza, akşam saatlerinde Kızıltepe ilçesi Ak Ziyaret köyü istikametinde meydana geldi.

Mardin’in Kızıltepe ilçesinde iki tırın çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti.
Kaza, akşam saatlerinde Kızıltepe ilçesi Ak Ziyaret köyü istikametinde meydana geldi. Edinilen bilgilere Ak Ziyaret köyü istikametinde ilerleyen 01 AKJ 08 plakalı tır, önünde seyreden tıra arkadan çarptı. Kazayı görenlerin haber vermesi üzerine olay yerine 112 acil sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Kazada araçta sıkışan Mehmet Uğurlu, ekiplerin yoğun çalışması sonucu bulunduğu yerden çıkarıldı. Sağlık ekiplerince olay yerinde yapılan incelemede Uğurlu’nun hayatını kaybettiği belirlendi. Uğurlu’nun cansız bedeni otopsi yapılmak üzere morga kaldırıldı.
Kazayla ilgili geniş çapta inceleme başlatıldı.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNERAstrolog ve doğa bilimcilerin depremden saatler önce yaptıkları tahminler tüyler ürpertti!Astrolog ve doğa bilimcilerin depremden saatler önce yaptıkları tahminler tüyler ürpertti!
Bakan Koca paylaştı: İşte 1 Kasım koronavirüs tablosuBakan Koca paylaştı: İşte 1 Kasım koronavirüs tablosu
Dondurma paketini açınca hayatının şokunu yaşadıDondurma paketini açınca hayatının şokunu yaşadı
En Çok Okunan Haberler
Başı ve cinsel organı kesilmiş halde bulundu
Başı ve cinsel organı kesilmiş halde bulundu
Çok sayıda kişiye mezar olan apartmanlarla ilgili çarpıcı gerçek ortaya çıktı
Çok sayıda kişiye mezar olan apartmanlarla ilgili çarpıcı gerçek ortaya çıktı
Yoğun bakımdaydı! Flaş haber
Yoğun bakımdaydı! Flaş haber
Ünlü türkücünün ofisi orasıymış! Şoku yaşadı
Ünlü türkücünün ofisi orasıymış! Şoku yaşadı
Cansız bedenlerini çıkarınca gözyaşlarına boğuldu
Cansız bedenlerini çıkarınca gözyaşlarına boğuldu
İzmir'deki depremde acı tesadüf!
İzmir'deki depremde acı tesadüf!
İlginizi Çekebilir
Penis boyu kadınlar için önemli mi? İdeali ne kadar olmalı?
Penis boyu kadınlar için önemli mi? İdeali ne kadar olmalı?
Kuşadası'nda 4.7 büyüklüğünde deprem!
Kuşadası'nda 4.7 büyüklüğünde deprem!
Devlerin arasında bir sürpriz... İşte dünyanın en çok ziyaret edilen internet siteleri
Devlerin arasında bir sürpriz... İşte dünyanın en çok ziyaret edilen internet siteleri
Uzmanından korkutan açıklama: İlerleyen günlerde yine büyük bir deprem olabilir
Uzmanından korkutan açıklama: İlerleyen günlerde yine büyük bir deprem olabilir
Çekiliş saati heyecanla bekleniyor
Çekiliş saati heyecanla bekleniyor
Tartışma yaratan iddialar için Sağlık Bakanlığı'ndan açıklama
Tartışma yaratan iddialar için Sağlık Bakanlığı'ndan açıklama
Diğer Haberler
Bolu Dağı trafiğinde hafta sonu yoğunluğu
Bolu Dağı'nda trafik yoğunluğu
Bakan Kurum duyurdu! İşte depremzedelere yapılacak yardım miktarları
İşte depremzedelere yapılacak yardım miktarları
1 Kasım Türkiye koronavirüs tablosu! Bakan Koca son durumu açıkladı
Bakan Koca paylaştı: İşte 1 Kasım koronavirüs tablosu
Acil servis doktoru Berna, evinde ölü bulundu
Acil servis doktoru Berna, evinde ölü bulundu
İzmir'de skandal görüntü! Deprem bölgesinde dağıtılan yiyecek ve içecekleri satmaya çalıştı
Skandal görüntü! Deprem bölgesinde dağıtılan yiyecekleri...
İzmir'den flaş haber! Rıza Bey Apartmanı enkazındaki arama kurtarma çalışmasına ara verildi
İzmir'de korkutan tehlike! Çalışmalara ara verildi
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.