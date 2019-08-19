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Mardin’de işten çıkarılan şehit yakınlarına ilk müjde geldi

GÜNCEL HABERLERİ  | 19.08.2019 14:51 | Son Güncelleme

Görevden alınan HDP’li Mardin Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Türk tarafından 31 Mart yerel seçimlerinin ardından 29 kodu ile işten çıkarılan şehit yakınları ve aileleri için ilk müjde geldi.

Mardin’de işten çıkarılan şehit yakınlarına ilk müjde geldi

Görevden alınan HDP’li Mardin Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Türk tarafından 31 Mart yerel seçimlerinin ardından 29 kodu ile işten çıkarılan şehit yakınları ve aileleri için ilk müjde geldi. Belediye başkan vekili olarak görevlendirilen Mardin Valisi Mustafa Yaman ile görüşen STK temsilcileri, haksız yere işten çıkarılan başta şehit yakınları olmak üzere onlarca kişinin işlerine döneceği sözünü aldı.
Mardin Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mustafa Yaman’ı makamında ziyaret eden Türkiye Güvenlik Korucuları ve Şehit Aileleri Federasyonu Başkanı Orhan Kandemir ile HAK-İŞ Mardin Şube Başkanı Eşref Cihan, haksız yere işten çıkarılan işçilere müjdeli haberi verdi. Konu ile ilgili ziyaret sonrası konuşan HAK-İŞ Mardin Şube Başkanı Eşref Cihan, kayyum kararının Türkiye’ye hayırlı olması temennisinde bulundu. Cihan, "Bizim kayyuma yaptığımız ziyaretlerde sendika olarak sıkıntı duyduğumuz noktayı kayyuma bildirdik. Görevlendirme yapılan valimiz bize başta şehit yakınları ve haksız yere işten çıkarılan arkadaşlarımız illerine dönecek ve evlerine götürmesi gereken ekmek için görevlerine dönecek. En son elimizde 249 kişi işten çıkarılmıştı. 11 kişi şehit yakını, onlarla ilgili valimiz hepsini işe alacağını söyledi" dedi.
Türkiye Güvenlik Korucuları ve Şehit Aileleri Federasyonu Başkanı Orhan Kandemir ise, kayyum haberine şehit aileleri olarak çok mutlu olduklarını söyledi. Kandemir, "Mardin kayyumla daha huzurlu ve güzel olacak. Allah’ın izni ile yarım kalan hizmetler devam edecek. HDP’li Ahmet Türk ilk işe başladığında yaklaşık 11 kişiyi işten çıkarmıştı. Valimizle görüştük, ’İlk icraat şehit ailelerini işe başlatacağız’ dedi. Bu müjdeyi de vermiş olalım" diye konuştu.
Şehit yakını olduğu için işten çıkarılan Şeyh Davut Gökoğlu ise, "HDP’li Ahmet Türk, hiçbir gerekçe olmadan hırsızlıkla itham ederek bizi işten çıkardılar. Burada tüm yetkililer tüm mağduriyetimizi giderecekler. Milletimize sahip çıkanlardan Allah razı olsun. Herkese teşekkür ederiz" şeklinde konuştu.

Mardin’de işten çıkarılan şehit yakınlarına ilk müjde geldi

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