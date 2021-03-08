Mardin’de izinsiz kazı yapan define avcıları jandarma tarafından suçüstü yakalandı

Mardin’in Ömerli ilçesinde define bulmak için izinsiz kazı yapan 5 şüpheli şahıs yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, Ömerli İlçe Jandarma Komutanlığınca yürütülen çalışmalar kapsamında Ömerli ilçesi Kaynakkaya mahallesinde bir evde izinsiz kazı yapıldığı tespit edildi. Alınan arama kararı ile söz konusu eve yapılan baskında M.A., A.A., C.A., H.K. ve B.K. define ararken suçüstü yakalandı. Evin depo olarak kullanılan kısmında iki noktanın kazılmış olduğu, ayrıca yine ambar olan kısımda da 3,5 metre derinliğinde ve 2,5 metre genişliğinde çukur açıldığı tespit edildi.

Olayda kullanılan hilti, balyoz, kazma, kürek ve gibi malzemelere el konulurken 5 şüpheli şahısların jandarmadaki işlemlerinin devam ettiği öğrenildi.

