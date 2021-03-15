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Mardin’de jandarmadan korona virüs denetimi

15.03.2021 19:04 | Son Güncelleme:
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Mardin İl Jandarma Komutanlığı ekipleri vatandaşın yoğun olarak bulunduğu alışveriş merkezleri, parklar, iş yerleri, cadde ve sokaklar ile özel ve toplu taşıma araçlarında korona virüs denetimi gerçekleştirildi.Korona virüs risk değerlendirme haritasında düşük riskli iller arasında yer alan Mardin’de salgınla mücadele kapsamında mevcut risk durumunun korunması ve gevşemelerin önüne geçilmesi maksadıyla denetimler artırıldı.

Mardin İl Jandarma Komutanlığı ekipleri vatandaşın yoğun olarak bulunduğu alışveriş merkezleri, parklar, iş yerleri, cadde ve sokaklar ile özel ve toplu taşıma araçlarında korona virüs denetimi gerçekleştirildi.
Korona virüs risk değerlendirme haritasında düşük riskli iller arasında yer alan Mardin’de salgınla mücadele kapsamında mevcut risk durumunun korunması ve gevşemelerin önüne geçilmesi maksadıyla denetimler artırıldı. İçişleri Bakanlığı tarafından yayımlanan ’Dinamik Denetim Süreci’ konulu genelge kapsamında İl Jandarma Komutanlığı ekipleri sorumluluk alanlarında denetim gerçekleştirdi. Jandarma ekipleri tarafından Mardin ve ilçelerinde 300 personelin katılımıyla gerçekleştirilen denetimlerde 178 iş yeri, 67 umuma açık yer, 985 özel ve toplu taşıma aracı denetlenirken, 2 bin 332 vatandaşa da mevcut risk durumunun korunması ve daha riskli durumların yaşanmaması adına maske, mesafe ve hijyen kuralları tekrar hatırlatılarak bilgilendirmelerde bulunuldu.
Kontrollü normalleşme döneminde kuralların önemini dile getiren jandarma ekipleri, ’kurallara uyarak bu süreci birlikte atlatacağız’ mesajı verdi.

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