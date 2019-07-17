HABER

Mardin’de kaçak elektrik kullanımda pes dedirten yöntem

YAŞAM HABERLERİ  | 17.07.2019 15:41 | Son Güncelleme

Mardin’in Derik ilçesinde, traktör römorkuna yüklenmiş vaziyette 160 kilovolt amper gücünde kaçak mobil elektrik trafosu ele geçirildi.

Mardin’de kaçak elektrik kullanımda pes dedirten yöntem

Mardin’in Derik ilçesinde, traktör römorkuna yüklenmiş vaziyette 160 kilovolt amper gücünde kaçak mobil elektrik trafosu ele geçirildi. Trafoya savcılık kararıyla el konuldu.
Dicle Elektrik Dağıtım Mardin İl Müdürlüğü’nde görevli ekipler, Derik ilçesi kırsalında seyyar biçimde dolaşan bir trafonun varlığını belirledi. Mevcut teknolojik imkanlarla belirlenen trafonun mevsim itibariyle tarımsal sulamada kullanıldığını saptayan ekiplerin takibi sonucunda bahse konu kaçak trafonun ilçenin İncesu ve Karataş köyleri arasındaki tarımsal alanda olduğu belirlendi.

Trafo yüksek gerilim hattına kanca atma usulüyle bağlanmış
Gerekli güvenlik önlemlerinin alınmasının ardından buraya giden Dicle Elektrik ekipleri, bir traktör römorkuna yüklendikten sonra yüksek gerilim hattına kanca atma usulüyle bağlanmış vaziyette kayıt dışı bir elektrik trafosu buldu. 160 kilovolt amper gücünde olduğu belirlenen trafonun enerji bağlantısının ise hiç bir güvenlik tedbiri gözetilmeden gerçekleştirildiği ortaya çıktı. Trafoya el konuldu ekipler, önce kaçak mobil trafonun yüksek gerilim hattı ile olan bağlantısını kesti ve buraya getirilen vinç aracılığı ile trafo yerinden söküldü.

Mobil trafo sahibi hakkında yasal işlem başlatıldı
Sahibi ile ilgili yasal işlemler devam ederken, el konulan trafonun kayıt altına alınması için de gerekli işlemlere başlandı. Dicle Elektrik tarafından el konulan trafo gibi bölgede birçok kaçak trafo bulunuyor. Yaz aylarında daha çok tarımsal sulama amacıyla kullanılan ve yakalanmaması için sık sık yeri değiştirilen kaçak trafoların usulsüz biçimde gerilim hattına bağlanması, sökülmesi veya taşınması sırasında sadece Derik ilçesinde 2 kişinin elektrik akımına kapılarak ağır şekilde yaralandıkları öğrenildi.
Dicle Elektrik yetkilileri de bunun üzerine vatandaşları kaçak trafolara karşı duyarlı olmaları konusunda uyardı. Yetkililer, bu tür kaçak trafoların kullanıcılarının yanı sıra çevrede yaşayan vatandaşlar için de büyük tehlikeye oluşturduğuna dikkat çekti.

PARTNERKimse ne olduğunu tahmin edemiyor!Kimse ne olduğunu tahmin edemiyor!
Çiftçi, tarlasında traktör üzerinde ölü bulunduÇiftçi, tarlasında traktör üzerinde ölü bulundu
14 yaşındaki sürücünün kullandığı traktör devrildi: 2 yaralı14 yaşındaki sürücünün kullandığı traktör devrildi: 2 yaralı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Neymar bombası patladı

Neymar bombası patladı

Mahkemeden 'Rasim Ozan Kütahyalı' kararı

Mahkemeden 'Rasim Ozan Kütahyalı' kararı

Flaş operasyon! Aralarında iş adamı ve basın mensupları da var

Flaş operasyon! Aralarında iş adamı ve basın mensupları da var

Bikinili videosu olay oldu!

Bikinili videosu olay oldu!

Halk otobüsünden düşen genç kız hayatını kaybetti

Halk otobüsünden düşen genç kız hayatını kaybetti

İBB'de kritik atama! Genel sekreter yardımcısı belli oldu

İBB'de kritik atama! Genel sekreter yardımcısı belli oldu

İlginizi Çekebilir

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

1 yıldan fazla bunu yapmış! Görüntüleri izleyen patron şoke oldu

1 yıldan fazla bunu yapmış! Görüntüleri izleyen patron şoke oldu

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Sivas'ta tarım ilacı alarmı! İşçiler hastaneye koştu

Sivas'ta tarım ilacı alarmı! İşçiler hastaneye koştu

Adana'da kaçırılan genç kız mısır tarlasında bulundu

Adana'da kaçırılan genç kız mısır tarlasında bulundu

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Hayatının en büyük şokunu yaşamaktan son anda kurtuldu

Hayatının en büyük şokunu yaşamaktan son anda kurtuldu

3 yıldır aranan cinayet zanlısı İzmir'de yakalandı

3 yıldır aranan cinayet zanlısı İzmir'de yakalandı

Şule Çet'in ölümüyle ilgili davada önemli gelişme

Türkiye'nin konuştuğu olayda flaş gelişme!

Fırtına uçurdu, Kumluca'daki restorasyon skandalı ortaya çıktı!

Yer: Antalya! Fırtına uçurdu, skandal ortaya çıktı

Öğretmen baba, kızını vahşice öldürdü

Öğretmen baba, kızını vahşice öldürdü!

Tacizle suçladığı amcasını öldüren Fadimana, o anları anlattı

Tacizle suçladığı amcasını öldüren Fadimana, o anları anlattı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.