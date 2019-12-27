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  4. Mardin’de kaçak içki ve uyuşturucu operasyonu

Mardin’de kaçak içki ve uyuşturucu operasyonu

GÜNCEL HABERLERİ  | 27.12.2019 22:37 | Son Güncelleme

Operasyonlarda gözaltına alınan 11 şüpheliden 5'i tutuklandı

Mardin’de kaçak içki ve uyuşturucu operasyonu

MARDİN (AA) - Mardin'de düzenlenen kaçak içki ve uyuşturucu operasyonlarında 5 kişi tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, ülke genelinde yılbaşı dolayısıyla kaçak içki imalatı ve satışına karşı yönelik yürütülen çalışmalar kapsamında, 2 iş yerinde arama yapıldı.

Aramalarda 234 şişe içinde toplam 91 litre kaçak içki ele geçirilirken, olayla ilgili gözaltına alınan 2 şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.

Öte yandan Nusaybin ilçesinde uyuşturucu ticareti yapan şüphelilerin yakalanmasına yönelik düzenlenen operasyonda ise 9 zanlı gözaltına alındı.

Operasyonda 114 uyuşturucu hap, 11 gram eroin, 2 kilo 900 gram esrar, ruhsatsız tüfek ve 20 fişek ile suçtan elde edildiği değerlendirilen 6 bin 535 lira para ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 5'i nöbetçi mahkemece tutuklandı, 4'ü adli kontrol ile salıverildi.

Mardin’de kaçak içki ve uyuşturucu operasyonu<br />

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