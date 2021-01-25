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Mardin’de kaçak kazı yapan 7 kişi suçüstü yakalandı

25.01.2021 12:36 | Son Güncelleme:
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Mardin’in Mazıdağı ilçesine bağlı Dikyamaç Mahallesinde kaçak kazı yapan 7 kişi suçüstü yakalanarak gözaltına alındı.Merkez Jandarma Komutanlığınca uygulanan devriyede Dikyamaç Mahallesi Tahtaşani mevkinde sokağa çıkma yasağını ihlal eden ve izinsiz kazı yapan A.G.K, M.N.D., D.K., E.T., S.S.Ö., H.K.

Mardin’in Mazıdağı ilçesine bağlı Dikyamaç Mahallesinde kaçak kazı yapan 7 kişi suçüstü yakalanarak gözaltına alındı.
Merkez Jandarma Komutanlığınca uygulanan devriyede Dikyamaç Mahallesi Tahtaşani mevkinde sokağa çıkma yasağını ihlal eden ve izinsiz kazı yapan A.G.K, M.N.D., D.K., E.T., S.S.Ö., H.K. ve H.K. isimli şahıslar suçüstü yakalanarak gözaltına alındı. Mazıdağı Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamada, "24 Ocak 2021’de saat 16.00 sıralarında Mazıdağı Merkez Jandarma Komutanlığınca uygulanan devriyede Dikyamaç Mahallesi Tahtaşani mevkiinde sokağa çıkma yasağını ihlal eden şahısların olduğu görülmesi üzerine yanlarına gidildiğinde A.G.K, M.N.D., D.K., E.T., S.S.Ö., H.K. ve H.K. isimli şahısların kaçak kazı yaptıkları tespit edilerek, suçüstü yakalanmışlardır. Çevrede Yapılan araştırmada çok sayıda kazı malzemesi ve jeneratöre el koyulmuştur. Şüpheliler alınan ifadelerine müteakip serbest bırakılmışlardır" denildi.
Şahıslara kaçak kazı yaptıkları gerekçesiyle işlem uygulanırken, zanlılara sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal ettikleri gerekçesiyle toplamda 24 bin 283 lira ceza kesildi.

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