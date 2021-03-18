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  4. Mardin’de kaçak olarak ülkeye girmeye çalışan bir terörist yakalandı

Mardin’de kaçak olarak ülkeye girmeye çalışan bir terörist yakalandı

18.03.2021 13:00 | Son Güncelleme:
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Suriye’den Türkiye’ye geçmeye çalışırken yakalanan ve Mardin İl Jandarma Komutanlığı ekiplerine teslim edilen 5 şahıstan 1’inin jandarma istihbarat sınır ve TEM timleri tarafından yapılan detaylı sorgulamasında, PKK/KCK-PYD/YPJ silahlı terör örgütü üyesi olduğu tespit edildi.Edinilen bilgiye göre, ülkeye kaçak yollardan girerken yakalanan ve jandarma ekiplerine teslim edilen 5 şahıs hakkında jandarma istihbarat sınır ve TEM timleri tarafından yapılan detaylı sorgulama ve araştırma sonucu H.M.H.

Suriye’den Türkiye’ye geçmeye çalışırken yakalanan ve Mardin İl Jandarma Komutanlığı ekiplerine teslim edilen 5 şahıstan 1’inin jandarma istihbarat sınır ve TEM timleri tarafından yapılan detaylı sorgulamasında, PKK/KCK-PYD/YPJ silahlı terör örgütü üyesi olduğu tespit edildi.
Edinilen bilgiye göre, ülkeye kaçak yollardan girerken yakalanan ve jandarma ekiplerine teslim edilen 5 şahıs hakkında jandarma istihbarat sınır ve TEM timleri tarafından yapılan detaylı sorgulama ve araştırma sonucu H.M.H. isimli şahsın 2015 yılında Suriye Melikiyah Batra kampında silahlı ve ideolojik eğitim aldığı, örgüt içinde faaliyetlerde bulunduğu tespit edildi.
Gözaltına alınan H.M.H. isimli terör örgütü üyesinin jandarmadaki işlemlerinin devam ettiği, diğer 4 şahsın ise İl Göç İdaresi Müdürlüğü ekiplerine teslim edildiği öğrenildi.

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