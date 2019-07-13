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Mardin'de kaçakçılık operasyonu

GÜNCEL HABERLERİ  | 13.07.2019 12:10 | Son Güncelleme

Operasyonda, kaçak 11 bin 280 paket sigara, 34 cep telefonu ve 252 şişe içki ele geçirildi, 10 şüpheli yakalandı

MARDİN (AA) - Mardin'de düzenlenen operasyonda, kaçak 11 bin 280 paket sigara, 34 cep telefonu ve 252 şişe içki ele geçirildi, 10 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Mardin Cumhuriyet Başsavcılığının talimatıyla dün Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve Şube Müdürlüğüne bağlı Grup Amirlikleri görevlilerince il genelinde operasyon düzenlendi.

Operasyonda, gümrük kaçağı 11 bin 280 paket sigara, 34 cep telefonu 10,86 gram esrar ve 252 şişe içki ele geçirildi.

Gözaltına alınan 10 şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.

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kaçak sigara Kaçakçılık operasyon

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