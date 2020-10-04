Mardin’de Kalaşnikof ve ruhsatsız tabanca ele geçirildi

Mardin İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından yapılan istihbari çalışmalar neticesinde bir şahsın evine düzenlenen operasyonda Kalaşnikof piyade tüfeği, mühimmat ve ruhsatsız tabanca ele geçirildi.

Savur İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince yapılan istihbari çalışmalar sonucu Yeşilalan Mahallesi’nde bir şahsın uzun namlulu silah ve ruhsatsız tabanca bulundurduğunun tespit edilmesi üzerine S.K. isimli şahsın evine operasyon düzenlendi. Bomba arama köpeği Blabb ile yapılan aramada 1 adet Kalaşnikof piyade tüfeği, tüfeğe ait 66 adet mühimmat, 3 adet şarjör, ruhsatsız tabanca, 3 adet av tüfeği, hücum yeleği ve dürbün ele geçirildi.

Olayla ilgili gözaltına alınan ev sahibi S.K. ifadesinin alınmasını müteakip serbest bırakılırken, oğlu H.K.’nin çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine teslim edildiği öğrenildi.

