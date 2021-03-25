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Mardin’de kamyonet ile motosiklet çarpıştı: 1 yaralı

25.03.2021 16:28 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Mardin’de kamyonet ve motosikletin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.Olay, Mardin’in Artuklu ilçesi 13 Mart Mahallesi’nde meydana geldi.

Mardin’de kamyonet ile motosiklet çarpıştı: 1 yaralı

Mardin’de kamyonet ve motosikletin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.
Olay, Mardin’in Artuklu ilçesi 13 Mart Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, kamyonet karşı yönden gelen motosikletle kafa kafaya çarpıştı. Çarpmanın etkisi ile motosiklet sürücüsü yola savruldu. Kazayı görenlerin haber vermesi üzerine olay yerine 112 acil sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı A.K., olay yerinde yapılan ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.
Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Mardin’de kamyonet ile motosiklet çarpıştı: 1 yaralı

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