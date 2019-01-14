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Mardin'de kanalizasyon çalışmasında göçük: 1 ölü

GÜNCEL HABERLERİ  | 14.01.2019 20:36 | Son Güncelleme

Mardin'de kanalizasyon çalışmasında göçük: 1 ölü

MARDİN (AA) - Mardin'in Nusaybin ilçesinde kanalizasyon çalışmasında meydana gelen göçükte bir işçi öldü.

Alınan bilgiye göre, Gırnavaz Mahallesi'nde faaliyet gösteren bir firmanın kanalizasyon şebekesi için açtığı çukurda göçük meydana geldi.

Göçük altında kalan işçilerden Mahsum Cebe (22), firma çalışanları ve itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.

112 Acil Servis ekiplerince Nusaybin Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Cebe, burada yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

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1 ölü göçük Nusaybin

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