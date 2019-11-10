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Mardin’de kapkaççılık yapan bir kişi çaldığı çantayla birlikte yakalandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 10.11.2019 00:38 | Son Güncelleme

Mardin’de kapkaççılık yaptığı belirtilen bir şüpheli çaldığı çantayla birlikte Nusaybin’de yakalandı.Alınan bilgilere göre, Artuklu İlçesi Otogarı’nda kapkaç yöntemiyle bir kadına ait el çantasının çalındığı ihbarı üzerine Nusaybin polisi, ilçe girişlerinde kontrol noktalarında aramaları sıklaştırdı.

Mardin’de kapkaççılık yaptığı belirtilen bir şüpheli çaldığı çantayla birlikte Nusaybin’de yakalandı.

Alınan bilgilere göre, Artuklu İlçesi Otogarı’nda kapkaç yöntemiyle bir kadına ait el çantasının çalındığı ihbarı üzerine Nusaybin polisi, ilçe girişlerinde kontrol noktalarında aramaları sıklaştırdı. İlçe girişindeki İpek yolunda durdurulan bir otobüste polis şüphelendiği bir kişinin çantasında arama yaptı. Yapılan aramalarda şahsın Artuklu ilçesinden kapkaç yöntemiyle çaldığı bildirilen el çantası ve içerisindeki telefon ile bir miktar para ele geçirildi.
Gözaltına alınan şahıs adli mercilere sevk edildi.

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