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  4. Mardin’de karı koca 2 saat arayla korona virüse yenik düştü

Mardin’de karı koca 2 saat arayla korona virüse yenik düştü

07.12.2020 10:14 | Son Güncelleme:
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Mardin’de karı koca 2 saat arayla korona virüse yenik düştü

Mardin’in Artuklu ilçesinde yaşayan bir çift, 2 saat arayla korona virüs nedeniyle hayatını kaybetti.Artuklu ilçesi Sultan Şeyhmus köyünde yaşayan 72 yaşındaki Şeyhmus Baysal ve eşi Emine Baysal, korona virüse yakalandı.

Mardin’in Artuklu ilçesinde yaşayan bir çift, 2 saat arayla korona virüs nedeniyle hayatını kaybetti.
Artuklu ilçesi Sultan Şeyhmus köyünde yaşayan 72 yaşındaki Şeyhmus Baysal ve eşi Emine Baysal, korona virüse yakalandı. Durumları ağırlaşan yaşlı çift Diyarbakır’da pandemi hastanesi olan Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Tedavi görmeye başlayan yaşlı çiftten Şeyhmus Baysal doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybederken eşi Emine Baysal da 2 saat sonra tedavi gördüğü hastanede virüse yenik düştü.
Korona virüse yenik düşen Baysal çiftinin uzun yıllardır Sultan Şeyhmus külliyesinde görevli oldukları öğrenildi.

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