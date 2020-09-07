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Mardin’de katliam gibi kaza: 6 ölü, 2 yaralı

GÜNCEL HABERLERİ  | 07.09.2020 22:02 | Son Güncelleme

Mardin’in Midyat ilçesinde meydana gelen zincirleme trafik kazasında 6 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı.

Mardin’in Midyat ilçesinde meydana gelen zincirleme trafik kazasında 6 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı. Araçlardan birinin ikiye bölünmesi kazanın şiddetini gözler önüne serdi.
Kaza, Midyat-Dargeçit karayolunun 12. kilometresinde bulunan Bardakçı Mahallesi mevkinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, 65 K 3858 plakalı kamyon, Dargeçit istikametinden Midyat istikametine ilerlerken, Midyat istikametinden Dargeçit istikametine doğru hareket halinde olan 34 BOH 39 plakalı otomobil ve 27 BDV 29 plakalı traktörle çarpıştı. Kazada kamyon şarampole yuvarlanırken traktör de otomobili önüne aldı. Kazada otomobil ikiye bölünürken çevredekilerin haber vermesi üzerine bölgeye 112 acil sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerince yapılan ilk incelemede 5 kişinin olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi. Yaralanan 3 kişi yapılan ilk müdahalelerinin ardından ambulansla Midyat Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Buradaki yaralılardan biri, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.
Jandarma ekipleri yol güvenliği alarak trafiğin tek şeritten ilerlemesini sağlarken, olayla ilgili geniş çapta inceleme başlatıldı.

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