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Mardin'de kaybolan çocuğun cesedi dere yatağında bulundu

GÜNCEL HABERLERİ  | 31.03.2019 12:19 | Son Güncelleme

Mardin'de kaybolan çocuğun cesedi dere yatağında bulundu

MARDİN (AA) - Mardin'in Derik ilçesinde kaybolan 10 yaşındaki çocuğun cesedi dere yatağında bulundu.

Alınan bilgiye göre, Derik'in Beşkavak Mahallesi'nde yaşayan Şeyhmus ve Gurbet Azak çiftinin oğlu Ömer Azak, dün öğle saatlerinde kayboldu.

Ailenin durumu bildirmesi üzerine bölgeye, jandarma, polis, AFAD ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Derik Kaymakamı Hakan Kafkas, İlçe Emniyet Müdürü Tarık Ziya Turan ve İlçe Jandarma Komutanı Yüzbaşı Seçkin Karadağ'ın da katılımıyla arama çalışması yapıldı.

Sabaha kadar çalışmaları sürdüren ekiplerce Azak'ın cesedi Beşkavak ile Dumanlı mahalleleri mevkisindeki dere yatağında bulundu.

Azak'ın cesedi otopsi için Derik Devlet Hastanesi'ne götürüldü.

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ceset Çocuk Dere Yatağı mardin Ömer Azak

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