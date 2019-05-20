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Mardin’de kaybolan küçük kızın cansız bedeni derede bulundu

YAŞAM HABERLERİ  | 20.05.2019 23:51 | Son Güncelleme

Mardin’in Artuklu ilçesinde kaybolan 6 yaşındaki kız çocuğu suda boğulmuş halde bulundu.Edinilen bilgiye göre, Artuklu ilçesine bağlı Kumlu (Dükuk) Mahallesi’nde akşam saatlerinde kaybolduğu fark edilen 6 yaşındaki Kader Tekçe’yi tüm aramalarına rağmen bulamayan ailesi ve mahalle sakinleri durumu jandarmaya bildirdi.

Mardin’in Artuklu ilçesinde kaybolan 6 yaşındaki kız çocuğu suda boğulmuş halde bulundu.
Edinilen bilgiye göre, Artuklu ilçesine bağlı Kumlu (Dükuk) Mahallesi’nde akşam saatlerinde kaybolduğu fark edilen 6 yaşındaki Kader Tekçe’yi tüm aramalarına rağmen bulamayan ailesi ve mahalle sakinleri durumu jandarmaya bildirdi. Olay yerine gelen jandarma ekipleri, arama çalışmalarını mahalleden geçen dere çevresinde yoğunlaştırdı. Yapılan arama çalışmalarında kısa bir süre sonra küçük Kader’in cansız bedenine ulaşıldı. İlk belirlemelere göre suda boğulan Kader’in ölümüyle yakınları yasa boğulurken, yapılan olay yeri incelemesinin ardından talihsiz çocuğun cansız bedeni ambulansla otopsi yapılmak üzere Mardin Adli Tıp Kurumuna kaldırıldı.
Olayla ilgili geniş kapsamlı soruşturma başlatıldı.

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