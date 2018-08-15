Mardin'de kayıp alzheimer hastası ile zihinsel engelli aranıyor

Emrullah KARAKAŞ-Ahmet AKKUŞ/DERİK-NUSAYBİN (Mardin), (DHA)- MARDİN'in Derik ilçesinde zihinsel engelli Resul Ecer'den (47) 15, Nusayin ilçesinde ise Alzheimer hastası Güli Öner'den (85) 2 gündür haber alınamıyor.

Derik ilçesi Cevizpınar Mahallesi'nde yalnız yaşayan zihinsel engelli Resul Ecer, 15 gün önce aniden ortadan kayboldu. Komşularının haber verdiği Hamdullah Ecer, ağabeyinin bulunması için güvenlik güçlerine haber verdi. Ancak şu ana kadar yapılan çalışmalardan sonuç alınamadı. Ecer, ağabeyini görenlerin polis ve jandarmaya bildirilmelerini istedi.

Nusaybin ilçesi Büyükkardeş Mahallesi'nde oturan Alzheimer hastası Güli Öner de önceki gün evden çıktı, bir daha da dönmedi. Yakınları, kendi çabalanıyla Öner'u ulaşamayınca jandarmaya haber verdi.

Öner ve Ecer'i arama çalışmalarının sürdüğü bildirildi.

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