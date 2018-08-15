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Mardin'de kayıp alzheimer hastası ile zihinsel engelli aranıyor(2)

GÜNCEL HABERLERİ  | 15.08.2018 14:43 | Son Güncelleme

ALZHEİMER HASTASI KADININ CESEDİ BULUNDU Mardin'in Nusaybin ilçesine bağlı Büyükkardeş köyünde iki gündür kayıp olan Alzheimer hastası Guli Öner'in, arama çalışmalarına katılan vatandaşlar tarafından köye yakın dağlık bir bölgede cesedi bulundu.

ALZHEİMER HASTASI KADININ CESEDİ BULUNDU
Mardin'in Nusaybin ilçesine bağlı Büyükkardeş köyünde iki gündür kayıp olan Alzheimer hastası Guli Öner'in, arama çalışmalarına katılan vatandaşlar tarafından köye yakın dağlık bir bölgede cesedi bulundu. Yapılan incelemenin ardından Öner'in cesedi, otopsi için Nusaybin Devlet Hastanesi'ne gönderildi.

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