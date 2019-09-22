Mardin'de, 'Kıran 2 Operasyonu'nda çok sayıda silah ve mühimmat ele geçirildi

JANDARMA Genel Komutanlığı, 'Kıran 2 Operasyonu' kapsamında Mardin İl Jandarma Komutanlığı'nca Nusaybin ilçesinde terör örgütüne ait çok sayıda mühimmat ve silahın ele geçirildiğini açıkladı. Ele geçirilen mühimmat ve silahların imha edildiği bildirildi.

Jandarma Genel Komutanlığı, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Kıran Operasyonu kapsamında Mardin İl Jandarma Komutanlığınca Nusaybin ilçesinde çok sayıda mühimmat ve silahın ele geçirildiğini açıkladı. Komutanlığın Twitter hesabından yapılan paylaşımda, "Kıran 2 Operasyonu kapsamında, Mardin İl Jandarma Komutanlığınca Nusaybin’de gerçekleştirilen operasyonda; 2 füze ateşleyicisi, 2 biksi makinalı tüfek, 2 dragunov keskin nişancı tüfeği, 2 M16 piyade tüfeği, 6 RPG7 roketatar, 16 tabanca ve çok sayıda mühimmat ele geçirilmiştir" denildi. Ayrıca paylaşımda operasyon anına ait bir video da paylaşıldı. Videoda, ele geçirilen mühimmatlar ve sığınakların imha edilme anları yer aldı.

