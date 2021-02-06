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Mardin’de kömür sobası bomba gibi patladı: 3 yaralı

06.02.2021 22:24 | Son Güncelleme:
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Mardin’de kömür sobası bomba gibi patladı: 3 yaralı

Mardin’in Artuklu ilçesinde bir evde bulunan kömür sobasının patlaması sonucu 3 kişi yaralandı.Olay, Artuklu ilçesine bağlı Ortaköy Mahallesi eski Ulu Cami önündeki bir evde meydana geldi.

Mardin’in Artuklu ilçesinde bir evde bulunan kömür sobasının patlaması sonucu 3 kişi yaralandı.
Olay, Artuklu ilçesine bağlı Ortaköy Mahallesi eski Ulu Cami önündeki bir evde meydana geldi. Evde yanan kömür sobası, bir anda bomba gibi patladı. Sesi duyanların haber vermesi üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık ve güvenlik güçleri sevk edildi. Patlamada yaralanan Z.A., M.A. ve M.A. olay yerinde yapılan ilk müdahalelerinin ardından ambulanslarla Mardin Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.
Yaralılar Z.A., M.A. ve M.A.’nın vücutlarının çeşitli yerlerinde yanıklar oluştuğu öğrenilirken, olayla ilgili inceleme başlatıldı.

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