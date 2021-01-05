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  4. Mardin’de kontrolden çıkan araç refüje çarptı: 3 yaralı

Mardin’de kontrolden çıkan araç refüje çarptı: 3 yaralı

05.01.2021 13:59 | Son Güncelleme:
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Mardin’de kontrolden çıkan araç refüje çarptı: 3 yaralı

Mardin’in Kızıltepe ilçesinde, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği araç refüje çarptı.

Mardin’in Kızıltepe ilçesinde, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği araç refüje çarptı. Kazada 3 kişi yaralandı.
Kaza, Kızıltepe-Viranşehir karayolunda meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Kızıltepe istikametine seyir halinde olan sürücüsünün ismi öğrenilmeyen 34 BPF 003 plakalı hafif ticari araç, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak refüje çarparak takla attı. Kazada 3 kişi yaralandı. Yoldan geçen diğer araç sürücülerin yardımıyla araçtan yaralı 3 kişi araçtan çıkarıldı. Haber verilmesi üzerine olay yerine 112 acil sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar, olay yerinde yapılan ilk müdahalelerinin ardından ambulanslarla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Kaza sonrası trafik tek şeritten sağlanırken, aracın kaldırılması sonrası trafik normale döndü.
Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.

Mardin’de kontrolden çıkan araç refüje çarptı: 3 yaralı

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