Mardin’de korkutan otel yangını: 1 ağır yaralı

Mardin’in Kızıltepe ilçesinde bir otelde henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı, itfaiyenin erken müdahalesiyle yangın daha fazla büyümeden söndürülürken telaşa kapılarak atlayan 1 kişi ağır yaralandı.

Yangın saat 02.00 sıralarında Merkez Cumhuriyet Meydanı’nda bulunan bir otelde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Şanlıurfa Caddesi üzerinde olan 5 katlı bir otelde henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Otelden dumanların yükseldiğini gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen Mardin Büyükşehir Belediyesine bağlı Kızıltepe Grup Amirliği itfaiye ekipleri, yangına müdahale etti. İtfaiyenin erken müdahalesi ile yangın büyümeden kontrol altına alınarak söndürüldü. Çıkan yangında Sedat T. İsimli müşteri telaşla pencereden atlayarak ağır yaralandı. İtfaiye ekipleri otelde bulunan müşterileri tahliye etti.

Savcılık yangın ile ilgili inceleme başlattı.

