HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Mardin’de korkutan otel yangını: 1 ağır yaralı

Mardin’de korkutan otel yangını: 1 ağır yaralı

25.02.2021 03:32 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Mardin’in Kızıltepe ilçesinde bir otelde henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı, itfaiyenin erken müdahalesiyle yangın daha fazla büyümeden söndürülürken telaşa kapılarak atlayan 1 kişi ağır yaralandı.Yangın saat 02.00 sıralarında Merkez Cumhuriyet Meydanı’nda bulunan bir otelde meydana geldi.

Mardin’in Kızıltepe ilçesinde bir otelde henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı, itfaiyenin erken müdahalesiyle yangın daha fazla büyümeden söndürülürken telaşa kapılarak atlayan 1 kişi ağır yaralandı.
Yangın saat 02.00 sıralarında Merkez Cumhuriyet Meydanı’nda bulunan bir otelde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Şanlıurfa Caddesi üzerinde olan 5 katlı bir otelde henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Otelden dumanların yükseldiğini gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen Mardin Büyükşehir Belediyesine bağlı Kızıltepe Grup Amirliği itfaiye ekipleri, yangına müdahale etti. İtfaiyenin erken müdahalesi ile yangın büyümeden kontrol altına alınarak söndürüldü. Çıkan yangında Sedat T. İsimli müşteri telaşla pencereden atlayarak ağır yaralandı. İtfaiye ekipleri otelde bulunan müşterileri tahliye etti.
Savcılık yangın ile ilgili inceleme başlattı.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Eviniz ne kadar güvende? Tek tıkla önleminizi alınEviniz ne kadar güvende? Tek tıkla önleminizi alın
'Dur' ihtarına uymadı! Araç lastiği patlatılarak durduruldu'Dur' ihtarına uymadı! Araç lastiği patlatılarak durduruldu
Virajda Apex nedir? Yarış çizgisi nedir?Virajda Apex nedir? Yarış çizgisi nedir?
1/

En Çok Okunan Haberler

Davutoğlu'ndan Berat Albayrak açıklaması

Davutoğlu'ndan Berat Albayrak açıklaması

Asena'nın son hali inanılmaz! Tanıyamadılar

Asena'nın son hali inanılmaz! Tanıyamadılar

Bakan Koca'dan kalabalık cenaze özrü

Bakan Koca'dan kalabalık cenaze özrü

Kovid-19'dan daha tehlikeli yeni bir mutasyon tespit edildi

Kovid-19'dan daha tehlikeli yeni bir mutasyon tespit edildi

Birçok yerden ayağı kırılmıştı... Spor hayatı sona erdi!

Birçok yerden ayağı kırılmıştı... Spor hayatı sona erdi!

İzmir’de engelli bakım merkezindeki dehşet anları kamerada

İzmir’de engelli bakım merkezindeki dehşet anları kamerada

İlginizi Çekebilir

2021 yılına damga vuracak dövme trendleri!

2021 yılına damga vuracak dövme trendleri!

Gara’da teslim olan teröristlerin itirafları ortaya çıktı

Gara’da teslim olan teröristlerin itirafları ortaya çıktı

2020’nin en çok tartışılan filmleri

2020’nin en çok tartışılan filmleri

'Bana bir şey olmaz' deyip tetiğe bastı, hayatını kaybetti

'Bana bir şey olmaz' deyip tetiğe bastı, hayatını kaybetti

İstanbul için flaş '1 Mart' açıklaması!

İstanbul için flaş '1 Mart' açıklaması!

Yunan F-16'lardan Türk gemisine taciz!

Yunan F-16'lardan Türk gemisine taciz!

Diğer Haberler

Reyhanlı ve Ulukışla saldırılarının firari sanığının, trafik kazasında öldüğü ortaya çıktı

Reyhanlı ve Ulukışla saldırılarının firari sanığı, trafik kazasında öldü

Fahrettin Altun: Beyhude uğraşıyorlar, durmayacağız, terörü bitireceğiz

'Beyhude uğraşıyorlar, durmayacağız, terörü bitireceğiz'

Polisin 'dur' ihtarına uymadı, trafikte dehşet saçtı: Araç lastiği patlatılarak durduruldu

'Dur' ihtarına uymadı! Araç lastiği patlatılarak durduruldu

Ankara'da korkunç olay! Bir kadın yeni taşındığı evinde ölü bulundu

Ankara'da şüpheli ölüm! 1 gün önce taşınmıştı

Bakan Koca: Salgınla mücadele siyasi malzeme yapılamayacak kadar önemli

Koca: Anlamak istemeyenler olsa da...

Oto tamirhanesinin yandığını gören iş yeri sahibi sinir krizi geçirdi

İş yerinin yandığını görünce sinir krizi geçirdi

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.