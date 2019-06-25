MARDİN (AA) - Mardin'in Kızıltepe ilçesinde bir tarlada, koruma altında olan türler arasında bulunan alaca sansar görüldü.

Kırsal Demirci Mahallesi'nde buğday tarlasında çalışan işçiler, sulama borusundan ses geldiğini fark etti. Borunun içine bakan işçiler, daha önce görmedikleri bir hayvan türüyle karşılaştı.

Hayvanı yakalayıp kafese koyan işçiler, tarla sahibiyle yaptıkları araştırmada, türün alaca sansar olduğunu belirledi.

Köyde alaca sansar görülmesi heyecanla karşılandı.

Tarlada çalışan Fesih Doğan, yaptığı açıklamada, boruya sıkışan hayvanı gördüklerinde şaşırdıklarını söyledi.

"Hayatımda ilk kez görüyorum. Neslinin tükenmekte olduğunu öğrenince çok üzüldük. Nesli tükenmesin isteriz. Çok güzel ve sevimli bir hayvan." diyen Doğan, bakımını yaptıkları alaca sansara su ve yiyecek verdiklerini kaydetti.

Tarla sahibi Selim Dündar da nesli tükenmekte olan hayvanlara zarar verilmemesi ve tekrar doğaya bırakılması gerektiğini dile getirerek, "Burada ilk defa görülen bir hayvan." ifadesini kullandı.

Öte yandan, bilgi verilen Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü yetkilileri, alaca sansarın koruma altında bulunan bir tür olduğunu, en kısa zamanda yeniden doğaya salınacağını belirtti.

