Mardin’de kurşunların hedefi olan kadın hayatını kaybetti

Mardin’in Nusaybin ilçesinde, bir eve düzenlenen silahlı saldırı sonucu ağır yaralanan kadın, hastaneye kaldırılırken ambulansta yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Edinilen bilgilere göre, Kışla Mahallesi Açelya sokakta, kimliği belirsiz kişi veya kişiler tarafından bir eve silahlı saldırı düzenlendi. Olayda evde oturan 25 yaşındaki Gülbahar Asabay kurşunların karnına isabet etmesi sonucu ağır yaralandı. Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine 112 acil sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı olay yerinde yapılan ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Talihsiz kadının, hastaneye kaldırılırken ambulansta yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Gülbahar Asabay’ın cansız bedeni, otopsi yapılmak üzere Mardin Adli Tıp Morguna kaldırıldı.

Gülbahar Asabay’ın evli ve bir çocuk annesi olduğu öğrenilirken, polis olayla ilgili geniş çapta inceleme başlattı.

