HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Mardin’de maske takmayanlara 48 bin 670 lira ceza kesildi

Mardin’de maske takmayanlara 48 bin 670 lira ceza kesildi

02.02.2021 12:39 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et
Mardin’de maske takmayanlara 48 bin 670 lira ceza kesildi

Mardin’de korona virüs tedbirleri kapsamında son bir hafta içinde gerçekleştirilen denetimlerde maske takmayan vatandaşlara, 48 bin 670 lira para cezası kesildi.Mardin Valiliği ve ilçe kaymakamlıkları tarafından görevlendirilen ekipler, vatandaşları korumak ve salgının yayılmasını engellemek için alınan tedbirler kapsamında hane ziyaretlerini sürdürüyor.

Mardin’de korona virüs tedbirleri kapsamında son bir hafta içinde gerçekleştirilen denetimlerde maske takmayan vatandaşlara, 48 bin 670 lira para cezası kesildi.
Mardin Valiliği ve ilçe kaymakamlıkları tarafından görevlendirilen ekipler, vatandaşları korumak ve salgının yayılmasını engellemek için alınan tedbirler kapsamında hane ziyaretlerini sürdürüyor. Ekipler, izolasyonda kalan vatandaşların takibini yaparak maske denetimlerine aralıksız devam ediyor. Ekipler bu kapsamda son bir haftada Artuklu ilçesinde 466, Kızıltepe’de 187, Midyat’ta 152, Nusaybin’de 85, Derik’te 61, Mazıdağı’nda 89, Savur’da 27, Dargeçit’te 85, Ömerli’de 6 ve Yeşilli’de 24 olmak üzere toplamda Mardin genelinde bin 182 haneyi ziyaret etti. Görevlendirilen ekipler gerçekleştirdikleri ziyaretlerinde hanede yaşayan şahısların her türlü gıda ve sağlık ihtiyaçlarını giderirken izolasyon sürecinde olması gerekirken evde bulunmayan şahıslara da cezai işlem uyguladı.
Ekipler son bir hafta içerisinde maske denetimlerinde kurallara uymadıkları belirlenen 48 şahsa da 42 bin 670 lira cezai işlem uyguladı.

Mardin’de maske takmayanlara 48 bin 670 lira ceza kesildi

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
900 bin liralık rüşvet! O polisler ödüllendirildi 900 bin liralık rüşvet! O polisler ödüllendirildi
Kaybolduğu iddiası ile gündeme gelen Jack Ma'ya kötü haber!Kaybolduğu iddiası ile gündeme gelen Jack Ma'ya kötü haber!
Saffat suresinin meali ve faziletleriSaffat suresinin meali ve faziletleri

En Çok Okunan Haberler

Kayseri'de 6 deprem!

Kayseri'de 6 deprem!

İzmir Büyükşehir Belediyesi'nden 'evden çıkmayın' uyarısı

İzmir Büyükşehir Belediyesi'nden 'evden çıkmayın' uyarısı

ÖTV zammı Resmi Gazete'de yayımlandı!

ÖTV zammı Resmi Gazete'de yayımlandı!

Bülent Serttaş ve Oryantal Didem olayının iç yüzü ortaya çıktı

Bülent Serttaş ve Oryantal Didem olayının iç yüzü ortaya çıktı

Türkiye bu olayı konuşuyor! Sır perdesi aralandı

Türkiye bu olayı konuşuyor! Sır perdesi aralandı

900 bin liralık rüşveti geri çeviren polisler ödüllendirildi

900 bin liralık rüşveti geri çeviren polisler ödüllendirildi

İlginizi Çekebilir

iPhone'da sürpriz koronavirüs detayı

iPhone'da sürpriz koronavirüs detayı

Dehşet! Manisa’da korkunç infaz: 4 ölü

Dehşet! Manisa’da korkunç infaz: 4 ölü

2020’nin en çok tartışılan filmleri

2020’nin en çok tartışılan filmleri

İstanbul'a 1987'nin karı yağacak iddiası!

İstanbul'a 1987'nin karı yağacak iddiası!

Uzmanlar uyardı! Koronavirüs sonrası bu hastalık artacak

Uzmanlar uyardı! Koronavirüs sonrası bu hastalık artacak

Villaya şok baskın! Bu halde yakalandılar

Villaya şok baskın! Bu halde yakalandılar

Diğer Haberler

Mersin’de 24 doz koronavirüs aşısı kayıp! Soruşturma başlatıldı

Bir ilde koronavirüs aşıları kayboldu!

Boğaziçi Üniversitesi'ndeki olaylarda çekilen görüntü gündem yaratmıştı! Emniyet'ten 'aşağı bak' iddiasına videolu yalanlama

Emniyet'ten 'aşağı bak' iddiasına videolu yalanlama

6 aydır kayıp olarak aranan genç kızı özel ekip buldu

6 aydır kayıp olarak aranan genç kızı özel ekip buldu

Çin devlet gazetesi Alibaba'nın kurucusu Jack Ma'yı girişimci liderler listesinden çıkardı

Kaybolduğu iddiası ile gündeme gelen Jack Ma'ya kötü haber!

Son dakika! 87 ilaç geri ödeme listesine alındı

87 ilaç geri ödeme listesine alındı

İzmir'de sağanak yağış! 1 yıllık yağmurun yüzde 18’i bir gecede yağdı

1 yıllık yağmurun yüzde 18’i bir gecede yağdı

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.