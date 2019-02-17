Mardin'de minibüs devrildi: 3 ölü, 14 yaralı

MARDİN (AA) - Mardin'in Midyat ilçesinde minibüsün devrilmesi sonucu 3 kişi öldü, 14 kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Bitlis'ten Midyat'a gelen 21 GP 428 plakalı minibüs, Midyat-Mardin kara yolunun 13. kilometresinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole devrildi.
Kazada henüz kimliği belirlenemeyen 3 kişi hayatını kaybetti, 14 kişi yaralandı.
Yaralılar, 112 Acil Servis ekiplerince Mardin Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
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