Mardin’de mısır yüklü tır şarampole uçtu: 1 ölü

Mardin’de uluslararası İpekyolu’nda kontrolden çıkan tırın şarampole yuvarlanması sonucu meydana gelen kazada sürücü hayatını kaybetti.

Kaza, İpekyolu üzerinde bulunan Tilkitepe köyü yakınlarında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Kızıltepe yönünden Nusaybin yönüne giden sürücüsünün ismi öğrenilmeyen 37 SE 808 Plakalı mısır yüklü tır, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıktı. Kontrolden çıkan tır orta refüjdeki bariyeriler parçalayıp karşı şeride geçerek şarampole yuvarlandı. Yoldan geçen sürücülerin ihbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve Jandarma ekipleri sevk edildi. Araçta sıkışan sürücü kaza yerine gelen itfaiye ekipleri tarafından çıkarıldı. Sağlık ekiplerince müdahalesi yapılan sürücü hayatını kaybettiği belirlendi. Sürücünün cansız bedeni ambulansla morga kaldırıldı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

