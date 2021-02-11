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Mardin’de MİT ve emniyetin ortak operasyonu ile metropol kentlerde eylem hazırlığında olan 3 terörist yakalandı.
Mardin’de MİT ve emniyetin ortak operasyonu ile metropol kentlerde eylem hazırlığında olan 3 terörist yakalandı.
11.02.2021 12:06 |
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Mardin’de MİT ve emniyetin ortak operasyonu ile metropol kentlerde eylem hazırlığında olan 3 terörist yakalandı.
Mardin’de MİT ve emniyetin ortak operasyonu ile metropol kentlerde eylem hazırlığında olan 3 terörist yakalandı.