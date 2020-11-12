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Mardin’de motosiklet hırsızlık şebekesi çökertildi

GÜNCEL HABERLERİ  | 12.11.2020 10:44 | Son Güncelleme

Mardin’in Nusaybin İlçesi Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro ekipleri tarafından yapılan operasyonla 5 kişilik hırsızlık şebekesi çökertildi.Nusaybin’de farklı tarihlerde gerçekleşen motosiklet hırsızlıkları nedeniyle İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı Asayiş Büro Amirliği ekipleri çalışma başlattı.

Mardin’in Nusaybin İlçesi Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro ekipleri tarafından yapılan operasyonla 5 kişilik hırsızlık şebekesi çökertildi.
Nusaybin’de farklı tarihlerde gerçekleşen motosiklet hırsızlıkları nedeniyle İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı Asayiş Büro Amirliği ekipleri çalışma başlattı. Şüphelilerin tespiti ve çalınan motosikletlerin bulunması amacıyla yaklaşık 2 aylık çalışma yapan Asayiş Büro Amirliği ekipleri, güvenlik kamera görüntüleri, PTS ve KGYS görüntü incelemeleri ile arşiv araştırmaları ve 200 saatlik kamera izlemeleri sonrası harekete geçti. Cumhuriyet Savcısının talimatı ile Mardin İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ve Derik ilçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri ile ortak yapılan operasyon sonucu M.Ü., N.S., K.D., O.Ö. ve Ş.İ. gözaltına alındı.
Nusaybin İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Bürosunca sorgulanan şahısların Nusaybin’de 9, farklı il ve ilçelerde de 8 olmak üzere toplamda 17 adet çalınan motosiklet hırsızlığı failleri olduğu tespit edildi.
Zanlılar, Nusaybin İlçe Emniyet Müdürlüğünde yapılan işlemlerinin ardından adli mercilere sevk edildi.

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