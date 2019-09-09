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Mardin’de motosiklet ineğe çarptı: 1 ölü, 1 yaralı

GÜNCEL HABERLERİ  | 09.09.2019 22:35 | Son Güncelleme

Nusaybin-Midyat karayolunda seyir halindeki motosiklet yola çıkan ineğe çarptı, 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı.Alınan bilgilere göre, kaza, Nusaybin - Midyat Karayolu Beyazsu Mahallesinde meydana geldi.

Nusaybin-Midyat karayolunda seyir halindeki motosiklet yola çıkan ineğe çarptı, 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı.
Alınan bilgilere göre, kaza, Nusaybin - Midyat Karayolu Beyazsu Mahallesinde meydana geldi. Eyyüp Akpınar (18) ile Mehmet Şerif Ağırman’ın bindiği seyir halindeki motosiklet, Beyazsu Mahallesi mevkiinde karayoluna çıkan ineğe çarptı. Kazada motosiklet üzerinde bulunan Akpınar ve Ağırman ağır yaralandı. Nusaybin Devlet Hastanesine kaldırılan yaralılara yapılan tüm müdahaleye rağmen Eyyüp Akpınar (18) hayatını kaybederken Mehmet Şerif Ağırman ise Mardin Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Akpınar’ın cenazesi otopsi yapılmak üzere morga konuldu.
Kazayla ilgili Jandarma ekipleri soruşturma başlattı.

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