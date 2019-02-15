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Mardin’de mühimmat ve yaşam malzemesi ele geçirildi

YAŞAM HABERLERİ  | 15.02.2019 21:18 | Son Güncelleme

Mardin’de terör örgütü PKK’ya yönelik operasyonlarda mağara ve barınma alanında çok sayıda mühimmat ve yaşam malzemesi bulundu.Mardin’in Mazıdağı, Dargeçit, Nusaybin ve Kızıltepe ilçeleri kırsalında jandarma tarafından yapılan operasyonda çok sayıda mühimmat ele geçirildi.

Mardin’de mühimmat ve yaşam malzemesi ele geçirildi

Mardin’de terör örgütü PKK’ya yönelik operasyonlarda mağara ve barınma alanında çok sayıda mühimmat ve yaşam malzemesi bulundu.
Mardin’in Mazıdağı, Dargeçit, Nusaybin ve Kızıltepe ilçeleri kırsalında jandarma tarafından yapılan operasyonda çok sayıda mühimmat ele geçirildi. Mardin Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada İl Jandarma Komutanlığına bağlı birliklerce, Mazıdağı, Dargeçit, Nusaybin ve Kızıltepe ilçe kırsalında icra edilen operasyonlarda bölücü terör örgütü mensuplarına ait birçok sığınak ve barınağın etkisiz hale getirildiği açıklandı.
Açıklamada, sığınak ve barınaklarda 25 kilogram patlayıcı madde, 1 adet M1 Grand piyade tüfeği, 1 adet Kalaşnikof piyade tüfeği, 5 adet şarjör, 64 adet piyade tüfeği fişeği, 3 adet tüp, 1 adet EYP madde düzeneği, terör örgütü mensuplarına ait çok sayıda gıda malzemesi, kıyafet ve örgütsel doküman ele geçirildiği ifade edilerek, ele geçen malzemelerin cumhuriyet savcısının talimatı ile muhafaza altına alınıp patlayıcı maddelerin imha edildiği belirtildi.

Mardin’de mühimmat ve yaşam malzemesi ele geçirildi

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